Chiều nay, Chủ tịch UBND phường 4 (quận Tân Bình) Nguyễn Trung Sơn, cho biết vẫn đang xác minh thông tin cụ ông ăn xin có 12 chứng minh nhân dân.

Trước đó, sáng cùng ngày, UBND phường 4 khi đi tuần tra, kiểm soát người lang thang trên địa bàn phường thì phát hiện một cụ ông thường trú tại địa phương đi ăn xin.

Theo thông tin trên các chứng minh nhân dân, cụ ông tên Hồ Văn Đệ, sinh năm 1943, quê quán An Giang. Địa chỉ thường trú tại đường Bùi Thị Xuân, phường 2, quận Tân Bình.

Thời điểm kiểm tra, trong lưng bụng cụ ông có số tiền 54 triệu đồng, 12 giấy chứng minh thư nhân dân.

Đại diện UBND phường 4 cho biết, bước đầu kiểm tra 12 chứng minh thư cho thấy đều là thật.

“Tất cả chứng minh thì này đều chung một số, chỉ khác về ngày cấp. Có thể cụ ông này bị cơ quan chức năng kiểm tra quá nhiều nên có thể ông làm nhiều chứng minh thư để đối phó”- ông Sơn nhận xét.

Hiện Công an phường đã mời được con của cụ ông này lên để làm rõ thông tin, đồng thời có báo cáo gửi Công an quận, tham mưu xử lý vụ việc.

