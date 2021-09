Trong khi TP Vinh đang thực hiện "ai ở đâu ở đó", tài xế xe đầu kéo vẫn chở 6 người ngồi chen chúc trong cabin để vượt chốt phòng, chống dịch Covid-19.



Chiều 4/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, khoảng 16h chiều 3//9 tại ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh và đường Mai Lão Bạng (xã Nghi Phú, TP Vinh) lực lượng Công an đã kiểm tra xe ô tô đầu kéo BKS: 37C - 138.31 do anh Trần Xuân A. (SN 1964), trú tại khối Trung Nghĩa, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên cabin có 7 người, gồm cả tài xế cùng trú tại TP Vinh.

Tài xế Trần Xuân A. khai nhận, khoảng 15h45 ngày 3/9, điều khiển xe ô tô đầu kéo cùng phụ lái xuất phát từ đường Ngô Gia Tự đến đường Phan Bội Châu (TP Vinh) đón thêm 3 người lên xe. Sau đó tiếp tục di chuyển đến đường Mai Hắc Đế đón thêm 2 người.

Nhóm người trốn trong cabin di chuyển ra khởi TP Vinh bị công an phát hiện

Nhóm 6 người trên và anh A. đều là lái, phụ lái của một doanh nghiệp có trụ sở ở TP Vinh.

Thông tin ban đầu, mục đích của việc nhóm di chuyển ra khỏi thành phố để đi làm tại Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc) và Khu Công nghiệp Đông Hồi (thị xã Hoàng Mai).

7 người bị Công an Nghệ An phát hiện trong cabin

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 7 người với các lỗi: Không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế; Không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch...

Bảo An