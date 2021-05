Công an huyện Chương Mỹ, Hà Nội vào cuộc điều tra thi thể người đàn ông nổi dưới ao.

Chiều nay (4/5), một lãnh đạo Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) xác nhận, cơ quan CSĐT công an đang điều tra vụ thi thể người đàn ông nổi dưới ao.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 chiều cùng ngày, nhiều người dân tá hoả phát hiện thi thể người đàn ông nổi dưới ao trước khu công nghiệp Phú Nghĩa, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ.

Nhận được tin báo, công an xã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ.

Theo một cảnh sát điều tra, bước đầu xác định, nạn nhân là người vừa câm, vừa điếc. Nhiều khả năng người này chết là do đuối nước. Nhưng cơ quan công an đang khám nghiệm, điều tra nguyên nhân tử vong.

Hiện cơ quan CSĐT công an huyện Chương Mỹ đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Quyết Nguyễn

