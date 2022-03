Văn bản khẩn do Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức ký gửi Sở LĐ-TB&XH TP yêu cầu xử lý đơn tố cáo liên quan đến sở này.

Theo đó, xét đề nghị của Thanh tra TP về việc xử lý đơn tố cáo liên quan đến Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, UBND TP.HCM chỉ đạo Giám đốc Sở LĐ-TB&XH khẩn trương thực hiện các việc sau:

Công khai chủ trương, kết quả vận động và chi tiết việc sử dụng số tiền do các cá nhân và đơn vị thuộc Sở đóng góp, hỗ trợ để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại sở đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại sở và các đơn vị trực thuộc.

Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân có liên quan trong việc chưa công khai, minh bạch về đối tượng nhận hỗ trợ, kết quả vận động và quá trình sử dụng số tiền hỗ trợ; việc sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để tiếp nhận và chuyển tiền hỗ trợ do các đơn vị trực thuộc Sở LĐ-TB&XH đóng góp để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 tại sở.

Xem xét xử lý số tiền đã chi cho Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Sở LĐ-TB&XH để đảm bảo số tiền do Công đoàn sở kêu gọi, vận động được sử dụng đúng mục đích.

UBND TP cũng chỉ đạo Thanh tra TP theo dõi, kiểm tra, đôn đốc Sở LĐ-TB&XH thực hiện các chỉ đạo nêu trên.

Thông tin do Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM cho biết tại buổi họp báo do UBND TP tổ chức chiều 7/3.