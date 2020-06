Nguyễn Thanh Hà và đồng phạm đã làm giấy khám sức khỏe bán với giá 320.000 đồng mỗi tờ cho học viên tham gia các lớp dự thi lái xe.

Công an tỉnh Hà Giang hôm nay (20/6) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thanh Hà (47 tuổi, Phó hiệu trưởng trường Trung cấp y tế Hà Giang) về tội Giả mạo trong công tác, quy định tại khoản 4 điều 359 Bộ luật hình sự.

Ông Nguyễn Mạnh Hà (34 tuổi, Phó chủ tịch xã Lũng Thầu, huyện Đồng Văn, Hà Giang) cũng bị khởi tố tội danh trên.

Nguyễn Thanh Hà bị cơ quan công an bắt giữ

Theo cơ quan công an, năm 2019, Nguyễn Mạnh Hà liên hệ với các học viên tham gia lớp sát hạch lái xe các hạng để nhận làm giấy khám sức khỏe mà không phải đi khám. Học viên chỉ cần cung cấp thông tin cá nhân và chi tiền 320.000 đồng mỗi giấy.

Sau đó, Mạnh Hà đưa thông tin cho Nguyễn Thanh Hà để làm giấy khám sức khỏe. Thanh Hà yêu cầu cấp dưới ở Phòng khám đa khoa Trường Trung cấp y Hà Giang dán ảnh, điền thông tin trên giấy mẫu khám sức khỏe.

Sau khi hoàn thiện, Thanh Hà ký xác nhận kết quả, kết luận trên giấy khám sức khỏe rồi chuyển cho Mạnh Hà đưa vào hồ sơ học viên.

Khám xét chỗ ở và nơi làm việc của 2 bị can, công an thu giữ số lượng lớn giấy khám sức khỏe giả do Nguyễn Thanh Hà thực hiện và tang vật liên quan.

Nguyễn Mạnh Hà tại cơ quan công an

Hiện cơ quan công an tỉnh Hà Giang đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Hai vợ chồng đến nhà con nợ đòi tiền bị chém chết ở Điện Biên Khi vợ chồng anh Chung qua nhà Lực đòi số tiền vài tỷ đồng thì xảy ra xô xát, hậu quả vụ việc khiến cả ba người tử vong.

Nhị Tiến