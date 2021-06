Lực lượng chức năng đang phong tỏa block C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP Thủ Đức) do có ca nghi nhiễm Covid-19 đang cư trú.

Từ 9h sáng 9/6, lực lượng chức năng TP Thủ Đức đã phong tỏa block C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh). Việc phong tỏa là do có trường hợp một người đàn ông 39 tuổi sống tại tầng 14, nghi nhiễm Covid-19.

Block C chung cư Bộ Công an (P.An Khánh, TP Thủ Đức) đang bị phong tỏa do có ca nghi nhiễm Covid-19 cư trú tại tầng 14

Công an, dân phòng đã giăng dây, phong tỏa block C và đồng thời yêu cầu cư dân không được rời khỏi nơi cư trú.

Riêng tầng 14- nơi ca nghi nhiễm sinh sống cũng được dựng hàng rào chắn kiểm soát người ra, vào. UBND phường An Khánh đang lập danh sách các hộ dân cư, người liên quan để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Lực lượng chức năng chốt chặn, phong tỏa khu vực tầng 14 chung cư

Được biết, từ 27/5, ca nghi nhiễm Covid-19 được cách ly tại cơ quan số 1 Hoàng Việt, Tân Bình để lấy mẫu xét nghiệm do làm việc cùng tòa nhà với F0 liên quan chuỗi lây nhiễm Nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Sáng ngày 28/5, người đàn ông có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, được cơ quan chức năng cho về nhà cách ly tại nhà tầng 14 block C cùng người thân là em trai.

Đến ngày 1/6, anh và người thân đi cách ly tập trung. Ngày 8/6, anh được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2. Đến sáng 9/6, có kết quả dương tính.

Qua điều tra dịch tễ, người đàn ông cho biết từ lúc về nhà, anh không tiếp xúc với vợ con, chỉ tiếp xúc với em trai cho đến khi bị đưa đi cách ly tập trung.

Tuấn Kiệt

