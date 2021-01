Hồ Văn Khoa (SN 1992, trú xã Mai Đình, Sóc Sơn, Hà Nội) - kẻ nổ súng bắn vào xe của Dương Minh Tuyền- từng lĩnh án về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Hải Dương mới đây xác nhận với VietNamNet, cơ quan Công an TP Hà Nội đang quản thúc Hồ Văn Khoa, người nổ súng vào ô tô của Dương Minh Tuyền. Sau đó, Công an huyện Thanh Miện (Hải Dương) - đơn vị ra quyết định truy nã Hồ Văn Khoa- sẽ tiếp nhận đối tượng để xử lý theo quy định.

Liên quan đến nhân thân của Hồ Văn Khoa, Chủ tịch UBND xã Mai Đình Nguyễn Văn Thắng cho biết, Khoa là công dân sinh sống tại địa phương, có nhà tại thôn Thái Phù.

Theo ông Thắng, Khoa là đối tượng “ngổ ngáo” tại nơi đối tượng và gia đình sinh sống. Đối tượng hay lên mạng xã hội cãi, chửi nhau, sống theo kiểu giang hồ. Tại địa phương, chỉ có vợ đối tượng sinh sống, còn Khoa không có chỗ ở cố định.

Hồ Văn Khoa đầu thú tại Công an TP Hà Nội

Theo hồ sơ tại địa phương, Hồ Văn Khoa có một tiền án liên quan đến tội danh cưỡng đoạt tài sản và bị xử phạt 17 tháng tù giam. Sau khi mãn hạn tù, Khoa trở về địa phương rồi bắt đầu cuộc sống nay đây, mai đó. Chính vì vậy, chính quyền xã gặp khó khăn trong việc nắm tình hình cuộc sống của Khoa.

Được biết, Khoa có một kênh YouTube với gần 200 nghìn lượt theo dõi, các clip được đăng tải trên kênh của Khoa có hàng trăm đến hàng triệu lượt xem.

Chiều 4/1, Dương Minh Tuyền (34 tuổi, ở phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Bắc Ninh) đi ô tô 7 chỗ từ TP Bắc Ninh đến dự tiệc mừng tân gia ở huyện Thanh Miện. Khoảng 19h cùng ngày, nhóm của Tuyền đến quán karaoke ở thị trấn Thanh Miện hát.

Trước khi đến quán karaoke, Tuyền đã lên mạng chửi bới, thách thức Khoa đến gặp mặt để phân xử mâu thuẫn. Khoảng 22h đêm cùng ngày, Hồ Văn Khoa được Lã Văn Linh (21 tuổi, trú tại Hà Nội) chở xe máy đến quán mà Tuyền đang hát.

Tại đây, Khoa đã dùng súng đạn hoa cải bắn vào xe ô tô của Tuyền đang đỗ dưới lề đường. Vụ nổ súng không làm ai bị thương, 2 đối tượng gây án lập tức rời khỏi hiện trường.

Ngày 6/1, Lã Văn Linh bị Công an tỉnh Hải Dương bắt giữ. Ngày 7/1, Công an huyện Thanh Miện cũng đã khởi tố vụ án Gây rối trật tự công cộng để tiếp tục điều tra vụ việc trên.

Đến ngày 13/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Miện ra quyết định truy nã đối với Hồ Văn Khoa về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đoàn Bổng