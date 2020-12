Tỉnh Quảng Nam đã khởi công xây dựng khu tái định cư với diện tích 6ha cho các hộ dân bị sập nhà, có người thân chết và mất tích trong vụ sạt lở tại xã Trà Leng.

Chiều nay (22/12), ông Trần Duy Dũng, Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, huyện Nam Trà My đã tổ chức lễ khởi công khu tái định cư cho đồng bào bị mất nhà do bão lũ gây ra ở Trà Leng.

Hiện trường vụ sạt lở Trà Leng

Theo đó, ngay sau khi sự cố thiên tai khiến cho hàng chục hộ dân xã Trà Leng bị vùi lấp, cuốn trôi nhà cửa cùng tài sản, huyện Nam Trà My đã khảo sát chọn địa điểm để lập khu tái định cư cho bà con.

Đến nay, huyện đã chọn được vị trí bãi đất an toàn với diện tích 6ha tại thôn 2 (xã Trà Dơn), nằm cách UBND xã Trà Leng khoảng 800m để xây dựng khu tái định cư.

Các hộ dân bị sập nhà trong vụ sạt lở Trà Leng đang ở tạm tại điểm trường Ông Lục

“Sau nhiều lần khảo sát thì các khu đất ở xã Trà Leng không đủ an toàn để xây dựng khu tái định cư. Chúng tôi quyết định chọn khu đất 6ha ở xã Trà Dơn vì nằm xa các ngọn đồi núi, tương đối an toàn. Khu tái định cư mới sẽ được phân thành 80 lô đất, mỗi lô có diện tích 200m2”, ông Dũng nói.

Theo ông Dũng, trước mắt huyện sẽ hỗ trợ kinh phí làm nhà cho 51 hộ dân ở thôn 1 và thôn 2 (xã Trà Leng), với mức 150 triệu đồng/1 hộ từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn ủng hộ của mạnh thường quân cả nước.

Quảng Nam khởi công xây dựng khu tái định cư cho các hộ dân trong vụ sạt lở tại Trà Leng

Ngay sau khi thi công xong mặt bằng, huyện Nam Trà My sẽ tập trung đầu tư hạ tầng dân sinh như điện, nước sinh hoạt, nhà sinh hoạt văn hóa, đường giao thông liên gia để bà con sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.

“Hiện, huyện Nam Trà My thường xuyên có mưa, chúng tôi đang tập trung nhân lực sớm hoàn thành khu tái định cư, để người dân ổn định đời sống. Dự tính trước Tết Nguyên đán, người dân có thể dọn vào nhà mới”, ông Dũng thông tin.

Trước đó, chiều 28/10, một vụ sạt lở đã vùi lấp 14 ngôi nhà tại thôn 1 (xã Trà Leng) khiến 55 người gặp nạn. Sau vụ sạt lở, 33 người may mắn sống sót, 9 người chết và 13 người khác đang mất tích.

Lê Bằng