Giá chung cư TP.HCM tăng cao hơn Hà Nội Bộ Xây dựng cho biết, sau giai đoạn tăng trưởng liên tục (từ 2014 - 2018), thị trường bất động sản năm 2019 và những tháng đầu năm 2020 có xu hướng giảm. Cụ thể, lượng giao dịch giảm hơn 40%, nguồn cung dự án bất động sản giảm 10% so với năm 2018, đặc biệt, trong những tháng cuối năm 2019. Nguyên nhân cơ bản là do ảnh hưởng của tốc độ phát triển kinh tế vĩ mô, ách tắc trong việc cấp phép mới dự án, tín dụng bất động sản bị siết chặt và sự suy giảm của các ngành dịch vụ, du lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 trong những tháng đầu năm 2020. Dự báo thị trường bất động sản năm 2020 sẽ gặp nhiều khó khăn và tiếp tục suy giảm so với những năm trước đây. Tình trạng nguồn cung nhà ở trung, cao cấp dư thừa trong khi rất thiếu nguồn cung nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá thấp. Nhu cầu nhà ở của người dân thuộc phân khúc trung, cao cấp (giá từ 25 triệu đ/m2 trở lên) chỉ chiếm khoảng từ 20% - 30% thị trường tùy từng địa phương, đô thị cụ thể và tập trung chủ yếu ở các đô thị lớn. Nhu cầu phân khúc nhà ở bình dân, giá thấp (dưới 25 triệu đ/m2) chiếm đến 70% - 80% thị trường nhưng nguồn cung hiện nay lại đang thiếu. Tính đến hết quý 1/2020, tại Hà Nội giá căn hộ chung cư tăng khoảng 1,02%, đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 3,82% so với cùng kỳ năm 2019. Tại TP.HCM, giá căn hộ chung cư tăng khoảng 3,5%, đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng khoảng 8,36% so với cùng kỳ năm ngoái.