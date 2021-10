Giám đốc Sở Y tế Hà Nội lý giải việc chỉ công bố cấp độ dịch ở xã phường

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, theo quy định của Bộ là chỉ công bố theo cấp xã phường, thậm chí thấp hơn là thôn, tổ, đội, không công bố ở cấp quận huyện và TP nên Hà Nội thực hiện nghiêm túc chỉ đạo.

XEM CLIP:

browser not support iframe.

Sáng nay (21/10), thảo luận tại tổ về tình hình KT-XH và công tác phòng chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho rằng, công tác chống dịch cần có nguồn lực dự trữ quốc gia và mua sắm tập trung, huy động, điều động có sự điều tiết của Chính phủ và Bộ Y tế.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà. Ảnh: Trần Thường

Bà Hà thông tin, ngành y tế Hà Nội hiện vẫn đang hết sức nỗ lực trong công tác chống dịch. Tuy nhiên suốt 1 tháng qua, ngành y tế vừa chống dịch, vừa tiếp các đoàn thanh tra, kiểm tra, C03 (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an - PV), Thanh tra Chính phủ, Thanh tra TP cũng ngày đêm làm việc với Sở Y tế Hà Nội.

"Chúng tôi là những cán bộ chuyên môn, rất cần yên tâm để hoạt động chuyên môn phòng chống dịch cho tốt”, bà Hà nói.

Bà cho rằng, điều này gây tâm lý lo lắng cho ngành y tế, cán bộ y tế, cảm thấy không yên tâm khi đối mặt với cơ quan pháp luật. Với Hà Nội cũng đã trả giá vụ án của CDC.

“Tất nhiên chúng tôi hiểu mình không sai thì không sợ, tuy nhiên với việc giải trình hồ sơ liên tục như vậy thì gây tâm lý hoang mang”, lãnh đạo Sở Y tế chia sẻ.

Liên quan việc vì sao Hà Nội chưa công bố cấp độ dịch toàn TP mà chỉ công bố cấp xã phường, trao đổi bên lề với báo chí, Giám đốc Sở Y tế cho hay, việc công bố cấp độ dịch theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và Quyết định 4800 của Bộ Y tế.

Bà Hà nêu, theo quy định của Bộ Y tế là chỉ công bố theo cấp xã phường hoặc thậm chí thấp hơn là thôn, tổ, đội, không công bố ở cấp quận huyện và TP. TP Hà Nội luôn luôn thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Hà Nội sẽ phụ thuộc vào đánh giá cấp độ dịch, từ đó có biện pháp giãn cách hoặc nới lỏng dịch vụ hoạt động kinh tế - văn hóa - xã hội.

Về việc cho học sinh đi học trở lại, bà Hà cho biết, hiện Sở GD-ĐT đang xây dựng phương án rất cụ thể để đảm bảo việc đưa học sinh tới trường. Tuy nhiên việc này có phần tổ chức thực hiện để an toàn nhất cho các em học sinh khi trở lại trường học.

Hà Nội đã có kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em, tuy nhiên hiện TP đang căn cứ chỉ đạo của Bộ Y tế về lứa tuổi, số lượng vắc xin nhận được để có thể tổ chức triển khai.

“Chúng tôi hy vọng Bộ Y tế sớm có phân bổ vắc xin cũng như chỉ định lứa tuổi tiêm chủng để Hà Nội thực hiện. Ví dụ đặt lứa tuổi ưu tiên từ 12-18 tuổi, nhưng trong trường hợp vắc xin chưa đủ thì có thể tiêm trước lứa tuổi từ 16-18”, bà Hà đề xuất.

Bà cho biết, Sở đang chờ chỉ đạo của Bộ Y tế, hy vọng Bộ sẽ sớm có phân bổ vắc xin cũng như chỉ định lứa tuổi ưu tiên trong tiêm chủng.

Nữ Giám đốc Sở Y tế cũng nhận định, “thẻ xanh” Covid là rất quan trọng trong thời gian tới để khẳng định người dân là chủ thể an toàn mà chúng ta có thể giao lưu đi lại. Trong quá trình đó, cá nhân an toàn thì có thể tham gia những sinh hoạt, đây là vấn đề rất phù hợp với quốc tế trong việc chúng ta đưa ra điều kiện với cá nhân an toàn.

Theo bà, chủ trương của Chính phủ là sống thích ứng an toàn, kiểm soát có hiệu quả với dịch bệnh, rõ ràng ngành y tế đối đầu với nhiều áp lực.

Vấn đề quan trọng nhất là nâng cao năng lực hệ thống y tế để có thể thích ứng được với điều kiện hoàn cảnh khi chúng ta có người dân đi từ vùng có dịch về, người nhập cảnh vào Hà Nội, trong số đó chắc chắn sẽ có ca F0.

Đặc biệt với Hà Nội, năng lực hệ thống dự phòng điều tra, truy vết thì TP sẽ đẩy mạnh để đảm bảo giảm tải cho năng lực điều trị. Tuy nhiên vẫn phải đi song song từ năng lực dự phòng, đến năng lực điều trị và hệ thống y tế cơ sở. Với năng lực như vậy cũng cần đưa ra các chiến lược về y tế…

Bà cũng chia sẻ thêm, hiện ngành y tế tiếp rất nhiều đoàn thanh tra, kiểm tra. Chính vì vậy có tâm lý lo lắng, tâm lý ngại mua sắm.

“Chúng ta nên minh bạch hóa, nếu trong phòng chống dịch này nó là đại dịch rất lớn thì cũng nên có nguồn dự trữ quốc gia để đảm bảo phân phát, cấp phát cho các địa phương tham gia phòng chống dịch.

Địa phương có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn. Công tác mua sắm nên có bộ phận độc lập để thực hiện việc mua sắm tập trung”, bà Hà kiến nghị.

Hương Quỳnh

Hà Nội dừng hoạt động các chốt kiểm soát cửa ngõ UBND TP Hà Nội giao Công an TP dừng hoạt động của các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra/vào thành phố.