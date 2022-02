Cơ quan CSĐT Công an huyện Con Cuông (Nghệ An) đang huy động lực lượng ráo riết truy tìm hung khí nghi án chồng giết vợ rồi chạy xe máy về nhà tự sát.

Chiều 14/2, ông Lô Thanh Huấn – Chủ tịch UBND xã Thạch Ngàn (huyện Con Cuông) cho biết, nguyên nhận vụ việc hai vợ chồng anh Vi Văn Toại (SN 1985) ra tay sát hại chị Bùi Thị Th. (SN 1986) trên đường về nhà đang được lực lượng Công an tiếp tục làm rõ.

“Tối 12/2, thông tin từ người nhà là trên đường ra nhận thi thể về để mai táng. Tuy nhiên, sau đó các bác sĩ nỗ lực cứu chữa cho anh Toại nhằm phục vụ điều tra vụ án. Đến nay anh Toại đang trong tình trạng hôn mê sâu, tiên lượng khó qua khỏi ở Bệnh viện Tây Nam Nghệ An”- ông Huấn nói.

Cũng theo ông Huấn, trước Tết chị Th. đi xuất khẩu lao động trở về nhà sau 3 năm. Khi hết thời gian cách ly Covid-19 chị Th. về nhà cùng chồng con. Trong thời gian này giữa hai vợ chồng có xảy ra mâu thuẫn và có bàn tính chuyện ly hôn.

Trưa 12/2, anh Toại chở vợ và con con nhỏ đi ra khỏi nhà. Đến khoảng 17h chiều cùng ngày, khi từ thị trấn Con Cuông về đến bản Thanh Đào, xã Bồng Khê thì anh Toại dừng xe, hai vợ chồng xô xát và anh Toại đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Hiện trường nghi án chồng giết vợ tử vong

Ngay sau đó, anh Toại chở con về nhà cách hiện trường khoảng 20km. Tại đây, anh Toại đã dùng vật cứng tác động vào đầu mình để tự sát, tuy nhiên người thân phát hiện và đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, có thể do mâu thuẫn vợ chồng nên nghi vấn anh Toại ra tay sát hại vợ rồi về nhà tự sát. Được biết, thời điểm phát hiện, thi thể chị Th. có nhiều vết thương ở ngực, lưng do bị dao đâm.

Người chồng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Tây Nam Nghệ An trong tình trạng hôn mê sâu

“Ban đầu nghe thông tin anh Toại dùng súng bắn vào đầu nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hung khí. Ngày 13/2, Công an và chính quyền đi tìm con dao cả ngày nhưng vẫn chưa thấy...” – ông Huấn nói và cho biết: Sau khi lực lượng Công an khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường vụ án nhưng chưa công bố vụ việc nạn nhân bị đâm cụ thể thế nào.

Thượng tá Lưu Mai Châu - Trưởng Công an huyện Con Cuông cho biết, vụ việc trên đang được Công an huyện và Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An phối hợp điều tra, làm rõ.

“Hiện nay người vợ đã tử vong đã được khám nghiệm tử thi. Riêng người chồng đang nằm điều trị tại bệnh viện Tây Nam. Bệnh nhân vẫn đang trong tình trạng hôn mê ở phòng cấp cứu” – Thượng tá Châu thông tin.

