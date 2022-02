Hôm nay (3/2), thời tiết Bắc Bộ rét đậm, rét hại, nhiều nơi có mưa. Nhiệt độ xuống thấp, ở Hà Nội có nơi dưới 10 độ c, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2 độ C, Sapa (Lào Cai) 4 độ C.