Nhiều hecta rừng phòng hộ ven biển trồng cây keo tràm, phi lao ở Quảng Nam bốc cháy dữ dội. Hơn 100 người tham gia dập lửa trong 5 tiếng mới khống chế được đám cháy.

Chiều nay (4/6), ông Phạm Công Quốc, Chủ tịch UBND xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ cháy rừng keo phòng hộ.

Vụ cháy xảy ra khoảng 8h sáng nay tại rừng phòng hộ xã Bình Trung (huyện Thăng Bình), do gặp gió Lào thổi mạnh khiến đám cháy bùng phát dữ dội.

Lửa cháy từ rừng keo phòng hộ xã Bình Trung lan sang xã Bình Nam theo một vệt dài 1 km...

Chủ tịch UBND xã Bình Nam cho biết, đơn vị đã huy động hơn 100 người gồm kiểm lâm, công an, dân quân tự vệ…và người dân địa phương dập lửa.

Nhưng do trời nắng to gần 40 đô C, kèm lớp lá khô dày nên việc chữa cháy gặp khó khăn.

“Đến 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại”, ông Quốc nói.

