Các bên hiện đang tích cực hỗ trợ cơ quan chức năng Bình Dương khắc phục hậu quả các vụ sai phạm liên quan đến 2 dự án 145 ha và 4,3 ha mà Bộ Công an đang điều tra.

Trước đó, theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020 có vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện áp dụng giá đất năm 2006 để thu tiền sử dụng đất đối với khu đất 43 ha và 145 ha của Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3-2) được UBND tỉnh quyết định giao năm 2012, 2013, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo để Tổng Công ty 3-2 chuyển nhượng khu đất 43 ha và 30% vốn nhà nước cho tư nhân trái quy định, gây thất thoát ngân sách nhà nước; để Tổng Công ty 3-2 đưa khu đất 145 ha vào góp vốn không qua định giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Chuyển lại vốn góp khu đất 145 ha

Mới đây, Tổng Công ty 3-2 vừa thông qua nghị quyết về việc thống nhất chủ trương chuyển nhượng 30% cổ phần sở hữu tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Tân Thành. Được biết, Tổng Công ty 3-2 từng là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương và sau đó được cổ phần hoá, với cổ đông tư nhân chiếm 40%.

Khu đất 145 ha hiện là sân Golf Harmonia Gofl Park

Hiện công ty Tân Thành là chủ đầu tư dự án sân Golf Harmonie Golf Park, diện tích 145 ha. Công ty này gồm ba cổ đông chính là Tổng Công ty 3-2 (chiếm 30%), Công ty CP Hưng Vượng (chiếm 38%) và Công ty TNHH Phát Triển (chiếm 32%).

Trong diễn biến liên quan, Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát Triển cũng có văn bản gửi Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Dương và các cơ quan chức năng đề nghị nhượng lại cổ phần trong Công ty Tân Thành cho Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (gọi tắt là Impco, doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương).

Nghị quyết của Tổng Công ty 3-2 và đề nghị thoái vốn của hai doanh nghiệp như đề cập là nhằm góp phần hỗ trợ các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả, thu hồi vốn Nhà nước trong việc sai phạm liên quan đến khu đất vàng 145 ha.

Đáng nói, kế hoạch thoái vốn của các doanh nghiệp là theo giá trị sổ sách, có thể hiểu là thoái vốn theo giá gốc. Trong khi đó, giá trị cổ phần của các doanh nghiệp trong Công ty Tân Thành hiện có thể được định giá cao gấp nhiều lần.

Theo tìm hiểu, 145 ha đất vàng nằm trong khu đất 567 ha thuộc khu liên hợp Công nghiệp - Dịch vụ - Đô thị Bình Dương. Tổng Công ty 3-2 có văn bản cho rằng, khu đất này có được là từ vay ngân hàng và huy động vốn từ hợp tác với các đơn vị liên doanh, liên kết. Dù nguồn gốc đất không phải là đất công nhưng khi đó Tổng Công ty 3-2 là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thuộc Tỉnh uỷ Bình Dương.

Đáng nói, Tổng Công ty 3-2 đã lấy khu đất, tự định giá để kỳ hợp đồng liên doanh với hai đối tác Hàn Quốc, lập ra công ty Tân Thành là chủ đầu tư dự án khu đất 145 ha. Việc này được cho là “tiền trảm hậu tấu”, trước khi có chủ trương của chính quyền Bình Dương.

Vụ việc khai thác 145 ha bị cho là có nhiều bất thường, khi hai đốc tác Hàn Quốc bất ngờ chuyển nhượng vốn góp trong Công ty Tân Thành cho Công ty Hưng Vượng và Công ty Phát Triển. Đáng nói, đại diện Công ty Hưng Vượng là ông Nguyễn Văn Minh, khi đó là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty 3-2 và Chủ tịch HĐTV Công ty Phát Triển là bà Nguyễn Thục Anh, là con gái ông Minh.

Với việc ba doanh nghiệp thoái vốn như trên, doanh nghiệp của Tỉnh uỷ Bình Dương sẽ nắm trọn Công ty Tân Thành, chủ đầu tư dự án 145 ha và tài sản Nhà nước trải qua thời gian dài biến động, đã được thu hồi. Nguồn tin cho hay, phương án này đã được chấp thuận nhưng chính quyền Bình Dương còn chờ ý kiến chính thức từ cơ quan điều tra.

Nộp 252,5 tỷ khắc phục hậu quả sai phạm dự án 43 ha

Trong vụ sai phạm tại khu đất vàng 43 ha tại phường Hoà Phú, TP.Thủ Dầu Một, đến nay, cơ quan CSĐT đang thụ lý điều tra, khởi tố 14 người về hành vi “vi phạm các quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Hiện các bên liên quan cũng đã khắc phục hậu quả.

Khu đất 43 ha ở TP Thủ Dầu Một

Được biết, khu đất 43 ha là tài sản Nhà nước được Tỉnh uỷ Bình Dương giao cho Tổng Công ty 3-2 thực hiện Khu đô thị Tân Phú nằm trong Khu liên hợp Dịch vụ - Đầu tư -Thương mại Bình Dương đã được Chính phủ phê duyệt.

Bất ngờ, cuối năm 2016 Tổng Công ty 3-2 đã chuyển nhượng khu đất cho Công ty CP BĐS Âu Lạc với giá hơn 250 tỷ đồng. Giá này là do các bên tự thoả thuận và thấp hơn so với bảng giá Nhà nước tại thời điểm đó.

Trước đó từ năm 2010 Tổng Công ty 3-2 và Công ty Âu lạc để thành lập liên doanh là Công ty TNHH Đầu tư - Xây dựng Tân Phú, vốn điều lệ 200 tỷ đồng, tỷ lệ vốn góp 30 - 70.

Thế nhưng ngay sau khi bán đứt khu đất 43 ha được chính quyền Bình Dương cấp giấy tờ cho Công ty Tân Phú, Tổng công ty 3-2 xin chủ trương chuyển nhượng luôn 30% vốn góp trong Công ty Tân Phú cho Công ty Âu Lạc.

Phi vụ “hô biến” 43 ha đất công sau đó bị phát hiện, Công an tỉnh Bình Dương và Bộ Công an vào cuộc. Cơ quan điều tra bước đầu có ý kiến, nếu chỉ so với bảng giá Nhà nước thì vụ tư nhân thâu tóm 43 ha đất công này đã gây thiệt hại cho Nhà nước 126 tỷ đồng.

Ngay sau đó, Tổng công ty 3/2 và Công ty Âu Lạc đã có hai lần chuyển tiền để khắc phục hậu quả. Đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền 252,5 tỉ đồng để khắc phục, bao gồm:

Ngày 18/11/2019, Tổng Công ty 3-2 đã nộp số tiền 125,694 tỉ đồng vào tài khoản phong tỏa của Văn phòng Tỉnh ủy Bình Dương với nội dung tạm nộp phần chênh lệch giá trị của khu đất 43 ha tính theo giá UBND tỉnh Bình Dương ban hành năm 2016 so với giá chuyển nhượng. Số tiền này đã được Văn phòng Tỉnh ủy chuyển về Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Tiếp đó, ngày 22/4/2020, Công ty Âu Lạc đã chuyển cho Tổng Công ty 3-2 và Tổng Công ty 3-2 đã chuyển tiếp số tiền 126,806 tỉ đồng vào tài khoản của Phòng Cảnh sát kinh tế và chức vụ tỉnh Bình Dương

Hiện toàn bộ hai khoản nộp trên được cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương quản lý nhằm đảm bảo việc khắc phục hậu quả vụ án về sau.

Ngày 16/6, Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thông tin về những vấn đề liên quan đến các sai phạm trong quản lý khu đất 43 ha và 145 ha tại Tổng Công ty 3-2. Nguyên nhân để xảy ra sai phạm được cho là do Thường trực Tỉnh ủy, các cá nhân có liên quan thiếu kiểm tra, giám sát, đồng thời xuất phát từ mục đích nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển chung của tỉnh, không có tư lợi, vụ lợi, không có lợi ích nhóm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và các cá nhân liên quan đã thấy rõ và nhận trách nhiệm của mình đối với các vi phạm; nghiêm túc kiểm điểm, tự nhận hình thức kỷ luật nghiêm khắc và sẽ chấp hành mọi hình thức kỷ luật của cấp có thẩm quyền. Đồng thời xin nhận lỗi trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh

Trang Nguyên