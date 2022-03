Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị cách chức vì để ngoài sổ sách hàng tỷ đồng. Toàn bộ tài liệu vụ việc này được chuyển cơ quan CSĐT Công an Nghệ An.