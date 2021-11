Sau tiếng nổ lớn, quả đồi ở huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam) bất ngờ sạt lở khiến một nhà dân bị sập hoàn toàn, nhiều người hốt hoảng tháo chạy.

Ngày 18/11, Phó chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My Trần Toại cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, ở tổ Trung Thị (thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) một quả đồi bất ngờ sập xuống sau tiếng nổ lớn, kéo theo trụ điện trung thế đổ ra đường.

Sạt lở đè bẹp một nhà dân bị sập hoàn toàn, trụ điện trung thế đổ ra đường

Vụ sạt lở khiến người dân thất thần bỏ chạy (Ảnh: Trà My)

Sau khi vụ việc xảy ra, toàn bộ ngôi nhà của ông Trần Hữu Phước bị sập hoàn toàn, ông Phước bị thương phải đưa đi cấp cứu. Lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân đang thu dọn tài sản gia đình ông Phước mang ra ngoài đống đổ nát.

Một người dân sống tại khu vực trên cho biết, thời điểm trên, mọi người đang dọn dẹp thì nghe một tiếng nổ lớn, sau đó đất đá dội xuống nên hô hoán kéo nhau tháo chạy...

Chính quyền đang phong tỏa hiện trường (Ảnh: Trà My)

Trước đó, người dân tại đây phát hiện một vết nứt trên sườn núi nên báo chính quyền địa phương để di dời đến nơi an toàn.

Hiện, chính quyền đã di dời 18 hộ dân xung quanh khu vực sạt lở tại thị trấn Trà My.

Những ngày qua, tại huyện Bắc Trà My có mưa to đến rất to. Trong 24h qua, lượng mưa đo được đến 255mm.

Công Sáng