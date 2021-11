Ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông (huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) xác nhận, một tàu cá của ngư dân bị sóng đánh chìm làm một người tử vong, bốn người khác may mắn thoát chết.

Sáng ngày 28/11, tàu cá mang số hiệu PY 83518 TS có công suất 56CV do ông Lê Ngọc (sinh năm 1970, thường trú xã An Ninh Đông) làm thuyền trưởng chở theo 4 lao động đi hành nghề lưới rê. Khi đến khu vực ghềnh Dứa (thôn Phú Hội, xã An Ninh Đông) cách bờ khoảng 30m thì bị sóng lớn đánh chìm.

Tàu cá đã được chủ phương tiện trục vớt, lai dắt vào khu vực vùng biển Vũng Lắm (thị xã Sông Cầu, Phú Yên)

Lúc này 4 lao động trên tàu tự bơi được vào các bãi đá gần đó và tìm cách liên lạc với chính quyền địa phương và người dân để cứu hộ. Riêng thuyền trưởng Lê Ngọc bị thương, mắc kẹt lại trên tàu.

Ông Nguyễn Kim Thanh, Chủ tịch UBND xã An Ninh Đông cho biết: Khi tiếp nhận thông tin của người dân, chính quyền địa phương phối hợp với Đồn Biên phòng An Hải (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên) và người dân địa phương tổ chức cứu hộ.

Kết quả, 4 lao động làm nghề biển trên tàu cá PY 83518 TS sau vào bờ an toàn, sức khỏe ổn định. Riêng ông Lê Ngọc, do bị thương nặng nên đã tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngoài việc cứu người, tàu cá đã được chủ phương tiện trục vớt, lai dắt vào khu vực vùng biển Vũng Lắm (thị xã Sông Cầu, Phú Yên).

Sau khi tai nạn xảy ra, 4 lao động trên tàu tự bơi được vào các bãi đá

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn huyện Tuy An và chính quyền xã An Ninh Đông đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ một phần kinh phí mai táng cho gia đình nạn nhân.

Trâm Trân