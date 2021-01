Liên quan đến vụ đứt cáp thang vận hành xây dựng trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An, hiện 1 người đã tử vong và 2 người tiên lượng xấu.

Khoảng 13h30 chiều 2/1, tại công trường xây dựng trụ sở Sở Tài chính Nghệ An (phường Hưng Phúc, TP Vinh) xảy ra sự cố đứt cáp thang máy vận hành.

11 công nhân bị thương được đưa đi cấp cứu, 1 người đã tử vong, 2 người nguy kịch được bệnh viện trả về.

8 nạn nhân đang cấp cứu tại BV gồm: Phan Xuân Phúc (SN 1976); Phan Xuân Hải (SN 1973); Nguyễn Hữu Bình (SN 1969); Trần Văn Tư (SN 1971); Phan Xuân Duẩn (SN 1977) cùng trú tại xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu.

Trần Thị Thuỷ (SN 1986); Đặng Thị Lương (SN 1968); Đặng Minh Cung (SN 1960); Trần Công Hiếu (SN 1977) và Phạm Văn Phượng (SN 1974) cùng trú tại huyện Yên Thành.

Võ Văn Phương (SN 1976) trú tại xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An.

Vẫn chưa hết bàng hoàng, anh Phan Xuân Phúc (SN 1976, trú xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu) nạn nhân thoát chết nhớ lại: Thời điểm trên, nhóm công nhân đang làm việc ở tầng 7, tòa nhà Sở Tài chính Nghệ An thì xảy ra sự cố rơi thang máy.

"Tôi chỉ kịp nghe một tiếng động mạnh và nằm bất tỉnh" - anh Phúc nói.

Bác sĩ Phạm Gia Trung - Trưởng Khoa Nội tổng hợp (BV Đa khoa 115) cho hay, qua thăm khám, các bệnh nhân được đưa đến cấp cứu đều bị thương nặng, bị đa chân thương, gãy xương, chấn thương cột sống...

Các bệnh nhân được cấp cứu tại BV Đa khoa 115

Nhiều bệnh nhân bị đa chấn thương nặng

2 nạn nhân tiên lượng xấu

Trong số các nạn nhân được điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An thì bệnh nhân Trần Công Hiếu (SN 1977, trú xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành) đã tử vong.

Lúc nhập viện anh Hiếu bị đa chấn thương, ngừng tim, ngừng thở, tử vong từ trước. Mặc dù các y, bác sĩ cố gắng cấp cứu trong 30 phút nhưng bệnh nhân vẫn không qua khỏi.

2 nạn nhân tiên lượng xấu, bệnh viện trả về gồm Phạm Văn Phượng (SN 1974, trú xã Vĩnh Thành) và Đặng Minh Cung.

Lúc nhập viện, anh Phượng bị hôn mê sâu do sốc đa chấn thương vùng cổ, ngực, bụng. Còn bệnh nhân Đặng Minh Cung bị hôn mê sâu vùng tuần hoàn do sốc đa chấn thương, ngừng tim, ngừng thở trước khi vào viện.

Bác sĩ Nguyễn Hữu Tân - Phó Trưởng Khoa Cấp cứu (BV Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) thông tin, khoảng 13h45 chiều nay khoa tiếp nhận 2 bệnh nhân bị đa chấn thương nặng, tiên lượng xấu.

Bác sĩ nỗ lực cứu người

Bác sĩ chăm sóc cho các nạn nhân

Công an đến hiện trường ghi nhận sau sự việc

Được biết, công trình xây dựng trụ sở do Sở Tài chính Nghệ An làm chủ đầu tư, đơn vị thị công là Công ty CP cơ giới và xây lắp 171, tư vấn giám sát là Viện Quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An.

Cơ quan chức năng đã phong toả hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn lao động.

Quốc Huy – Phạm Tâm