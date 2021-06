Đến ngày 16/6/2021, Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỉ đồng.

Cầm đầu đường dây này là Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983,) trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Hùng là tổng tài khoản cá độ bóng đá, tổ chức cho các con bạc trên địa bàn thành phố Vinh, huyện Diễn Châu, huyện Đô Lương và thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tham gia đánh bạc.

Tang vật thu giữ.

Đây là đường dây đánh bạc rất lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Hà Nội, phương thức hoạt động của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các ứng dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi phạm tội.

Đại tá Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã trực tiếp chỉ đạo Ban chuyên án. Mục tiêu là phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của mạng lưới. Yêu cầu là phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an.

Để bắt được Hùng và đồng bọn, các trinh sát Công an thành phố Vinh đã phải "truy vết" hàng tháng trời trên mạng internet; đồng thời huy động khoảng 100 cán bộ chiến sĩ khi tiến hành bắt quả tang. Đến ngày 16/6/2021, 14 đối tượng đã bị bắt và công an đang tiếp tục mở rộng chuyên án, truy bắt nhiều đối tượng khác.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Phạm Hùng. Ảnh: Bình Minh - Xuân Bắc.

14 đối tượng bị bắt. Ảnh: Bình Minh - Xuân Bắc.

Điều tra ban đầu xác định, chỉ riêng trong ngày 11/6/2021 - ngày khai mạc Euro 2020 , số tiền "chảy" qua đường dây đánh bạc của Nguyễn Phạm Hùng là 38,4 tỉ đồng. Và từ tháng 11/2020 đến nay, tổng số tiền mà cơ quan chức năng chứng minh được qua dữ liệu điện tử và tài khoản trang mạng là hơn 1.000 tỷ đồng. Công an đã thu giữ 3 xe ô tô, 30 điện thoại di động, 05 thẻ ATM, 01 Ipad, 750 triệu đồng tiền mặt và phong tỏa 07 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Danh sách 14 đối tượng bị bắt:

1. Nguyễn Phạm Hùng (SN 1983), trú tại xóm 6, xã Diễn Thành, Diễn Châu;

2. Hoàng Văn Khoa (SN 1983), trú tại TP Vinh;

3. Phan Phúc Hoàng (SN 1973), trú tại xóm Bắc Xuân, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu;

4. Ngô Quang Trung (SN 1973), trú tại Bắc Xuân, xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu;

5. Trung Công Hiển (SN 1982), trú tại xóm 4, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu;

6. Úy Hồng Hải (SN 1994), trú tại xóm 5, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu;

7. Nguyễn Văn Hải (SN 1975), trú tại xóm 7, xã Diễn Phong, huyện Diễn Châu;

8. Đoàn Văn Mạnh (SN 1984), trú tại xóm 3, xã Trung Sơn, huyện Đô Lương,

9. Phạm Xuân Thượng (SN 1987), trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, huyện Diễn Châu;

10. Nguyễn Đức Trung (SN 1972), trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu;

11. Lê Văn Triệu (SN 1990), trú tại xóm 3, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu;

12. Nguyễn Trung Thành (SN 1985), trú tại xóm Trung Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu;

13. Trần Văn Vấn (SN 1983), trú tại xóm 8, xã Diễn Hạnh, Diễn Châu;

14. Phạm Duy Đồng (SN 1983), trú tại Diễn Phong, Diễn Châu.

(Theo baonghean)