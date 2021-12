Gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất, tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em. Sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác.

Vụ việc bé gái N.T.V.A. (8 tuổi) bị mẹ kế bạo hành tới chết đã khiến dư luận cả nước bàng hoàng, đau xót. Ngày 29/12, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đã có văn bản gửi các cơ quan, ban, ngành của TP.HCM.

Trong văn bản, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cho biết, ngay khi tiếp nhận đơn tố cáo của chị H. (mẹ bé A.), Hội đã thực hiện hỗ trợ pháp lý cho mẹ cháu bé.

Đồng thời, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM cũng đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp sớm hoàn tất quá trình điều tra để chuyển sang truy tố và xét xử nghiêm minh trong thời gian nhanh nhất có thể.

Ngoài vai trò trực tiếp của Võ Nguyễn Quỳnh Trang, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM đề nghị cần làm rõ vai trò, trách nhiệm của cha ruột cháu bé là ông Nguyễn Kim Trung Th. để xử lý đúng người, đúng tội theo quy định của pháp luật.

Bị can Võ Nguyễn Quỳnh Trang

Ngoài ra, Hội cũng đề nghị việc xét xử cần công khai diễn biến, kết quả cụ thể trong khả năng có thể và pháp luật cho phép để người dân được biết, qua đó nhằm truyền thông mang tính răn đe, làm bài học cho các đối tượng đã và đang có hành vi bạo hành, xâm hại, ngược đãi trẻ em.

“Gia đình phải là nơi bảo vệ trẻ em một cách tốt nhất, cha mẹ có thể không sống được với nhau thì ly hôn, các cháu có thể không có được một gia đình hoàn thiện nhưng tất cả các quyết định của người lớn phải vì lợi ích tốt nhất của trẻ em, hạn chế đến mức thấp nhất tác động và ảnh hưởng đến trẻ em. Sự vô trách nhiệm của gia đình đối với trẻ em trong nhiều tình huống chính là tội ác”, Hội bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, nhấn mạnh.

Trước đó, chiều tối 22/12, Công an phường 22 nhận tin báo của bệnh viện trên địa bàn về việc một bé gái được đưa đến cấp cứu nhưng đã tử vong trước đó. Nhận thấy có dấu hiệu đáng ngờ về cái chết của bé gái này, phía bệnh viện đã báo công an vào cuộc.

Các đội nghiệp vụ của Công an quận Bình Thạnh và Công an phường 22 đã có mặt tại bệnh viện sau đó.

Bước đầu, cơ quan công an ghi nhận thi thể của bé A. bị đa chấn thương, nghi vấn do bị bạo hành. Công an khám nghiệm hiện trường là căn hộ mà bé A. sống cùng cha ruột và "dì ghẻ", thu giữ nhiều vật dụng nghi do Trang dùng để đánh bé A.

Khi bị tạm giữ điều tra, Trang đã thừa nhận hành hạ cháu A. trong thời gian dài, đã đánh bằng các vật dụng trong nhà. Ngoài ra, Trang bắt cháu bé 8 tuổi phải làm việc nhà theo một danh sách công việc được ghi rõ trên bảng treo trong nhà.

Sau gần 1 tuần điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam hai tháng đối với Võ Nguyễn Quỳnh Trang (SN 1995, quê Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về hành vi “Hành hạ trẻ em”.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Thanh Phương