Hiện tượng sương mù xuất hiện từ sáng sớm, kéo dài đến 9h sáng nay ở Nghệ An cho thấy dấu hiệu bất thường so với những lần sương mù gần đây.

Từ gần 6h sáng (1/4), hiện tượng sương mù dày đặc xuất hiện ở các huyện Nghi Lộc, Diễn Châu, Nam Đàn, Yên Thành và TP Vinh khiến người dân đi lại gặp khó khăn.

Sương mù dày đặc lúc hơn 8h sáng ở đại lộ Lê-nin, TP Vinh, Nghệ An - Ảnh: Quốc Huy

Tầm nhìn xa từ lúc sáng sớm chỉ khoảng 20 - 30m; còn lúc 9h là 200m. Hầu hết các phương tiện xe máy, ô tô đi lại trên đường đều phải bật đèn, di chuyển chậm hơn so với ngày bình thường.

Anh Nguyễn Văn Trung ở Nghệ An chia sẻ.“Thời tiết sương mù kéo dài bất thường, đây là hiện tượng hiếm gặp nhiều năm nay. Sương mù càng nhiều thì hoa màu, nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng và dự sẽ có nắng nóng cực đoan trong năm nay. Cụ thể là nắng nóng gay gắt mấy ngày trước đã thể hiện sự bất thường”.

Theo trung tâm khí tượng thuỷ văn Nghệ An, thời tiết sương mù hôm nay kéo dài hơn những ngày trước do nền nhiệt xuống thấp. Do vậy, hiện tượng sương và mù bốc hơi chậm hơn.

Hình ảnh sương mù dày đặc ở Nghệ An sáng nay:

Sương mù trên đỉnh Núi Chung, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An

Sương mù phủ khắp đền Chung Sơn

Ngôi đền lúc 8h sáng, sương mù vẫn còn dày đặc, tầm nhìn xa hơn 30m

Đỉnh Núi Chung nơi có ngôi đền thờ gia tiên nội ngoại Bác Hồ sáng nay

Tầm nhìn xa khoảng 50m lúc 8h35 tại TP Vinh

Sương mù kéo dài khiến nhiều người cho rằng đây là hiện tượng thời tiết bất thường

Nhiều ngôi nhà chỉ cách khoảng 60m đã thấy chìm trong sương mù

Hiện tượng sương mù kéo dài ở Nghệ An từ sáng sớm đến hơn 9h hôm nay

Các phương tiện tham gia giao thông lúc hơn 8h sáng nay

Người tham gia giao thông di chuyển chậm trong sương mù

Quốc Huy