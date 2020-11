Chủ tịch UBND thị trấn Diễn Châu (huyện Diễn Châu, Nghệ An) Phan Văn Ánh thông tin việc người dân phát hiện thi thể nam thanh niên.

Khoảng 15h chiều nay, tiểu thương tại chợ Xanh (khối 4, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu) ngửi thấy mùi hôi thối. Khi kiểm tra tầng 2 của chợ thì tá hỏa thấy thi thể của một nam thanh niên.

Rất đông người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi sự việc

Nhận tin báo, Công an huyện Diễn Châu cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đến khám nghiệm hiện trường.

Danh tính nạn nhân là anh Ngô Văn M. (SN 1990, trú tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu), được xác định tử vong từ vài ngày trước.

Được biết, anh M. là người nghiện ma túy lâu năm, vừa đi cai nghiện tự nguyện về.

Nghi ngờ nạn nhân tử vong do sốc thuốc nên phía gia đình không yêu cầu công an khám nghiệm tử thi, xin được đưa thi thể anh M. về mai táng.

Phạm Tâm