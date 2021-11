Sáng 27/11, Cục Cảnh sát giao thông thông tin, Đội Tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 2 đang giải quyết vụ tai nạn liên hoàn giữa hai xe đầu kéo và một ô tô con trên tuyến.

Hồi 1h35 sáng ngày 27/11, tại km56 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng đi Hải Phòng), đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe ô tô.

Xe ô tô đầu kéo mang biển kiểm soát 37C-301.63 kéo theo rơ-moóc biển số 37R-019.80 do lái xe Phan Văn Toàn (SN 1987, trú tại TP.Hà Tĩnh, Hà Tĩnh) điều khiển va chạm với xe đầu kéo biển kiểm soát 15H-027.78 kéo theo rơ moóc biển số15R-004.14 do lái xe Phạm Văn Nam (SN 1984, trú tại Tứ Kỳ, Hải Dương) điều khiển và xe ô tô 7 chỗ nhãn hiệu toyota Fortuner biển số 51H-053.48 do lái xe Phạm Văn Đặn (SN:1974, trú Kiến Thuỵ, Hải Phòng) điều khiển.

Tại hiện trường, xe đầu kéo chở theo bồn bê tông bị hư hỏng nặng phần ca bin, xe đầu kéo còn lại lật nghiêng chắn ngang đường còn xe ô tô 7 chỗ bị kẹp vào dải phân cách giữa đường.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Mạng xã hội)

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, anh Nam là người điều khiển xe đầu kéo 15H-027.78 bị thương nhẹ đã được đưa vào bệnh viện đa khoa Tứ kỳ kiểm tra, băng bó vết thương.

Nguyên nhân va chạm chưa được xác định, tổ công đã phối hợp với đơn vị tuần đường thuộc Tổng công ty Vidifi bảo vệ hiện trường, phân làn, không để xảy ra ùn tắc giao thông.

Đồng thời tiến hành ghi nhận thông tin ban đầu, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, test nhanh ma túy và nồng độ cồn đối với các lái xe, kết quả lái xe không vi phạm. Tổ công tác tiến hành các bước điều tra giải quyết tai nạn giao thông theo quy định.

Đình Hiếu