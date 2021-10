Lê Thành An điều khiển xe tải không có giấy phép lái xe, còn tông gãy barie chốt kiểm soát dịch Covid-19.

Ngày 2/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong, Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành An (SN 1973, trú tại phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Bình Định) để điều tra, làm rõ về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, khoảng 21h ngày 19/9, tổ công tác phòng, chống Covid-19 của huyện Đắk Glong yêu cầu Lê Thành An điều khiển ô tô tải mang BKS 49C-184.66 (hướng Lâm Đồng-Đắk Nông) dừng phương tiện để khai báo y tế.

Lực lượng chức năng huyện Đắk Glong kiểm tra các phương tiện

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với An về các hành vi: Không giấy phép lái xe, hết hạn tem kiểm định… và quyết định tạm giữ phương tiện theo quy định pháp luật.

Lợi dụng cơ quan chức năng mở barie cho xe khác qua chốt, An nổ máy và điều khiển ô tô tháo chạy.

Dù lực lượng CSGT đã ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng An vẫn cho xe chạy với tốc độ cao, lạng lách trên đường.

Quá trình chạy trốn, An đã va chạm, làm hư hỏng 1 xe máy và tông gãy barie chốt kiểm dịch của huyện Đắk Glong và huyện Di Linh (Lâm Đồng).

Ngay sau đó, lực lượng Công an huyện Đắk Glong đã phối hợp với Công an huyện Di Linh bắt giữ An.

Một thanh niên nghi bị đánh tử vong tại khu công nghiệp ở Bắc Ninh Công tỉnh Bắc Ninh sáng nay (2/10) cho biết, đơn vị đã bắt nhóm nghi phạm đánh tử vong một thanh niên tại khu công nghiệp VSIP vào ngày 29/9 ở huyện Tiên Du.

Đ.Nguyên