Sáng nay (19/10), nước lũ bắt đầu rút dần, đọng lại ở phố cổ Hội An là những mảng bùn khổng lồ và rác thải đủ loại ngập ngụa.

Nước lũ rút, hơn 40 công nhân được huy động gấp rút dọn dẹp rác thải, bùn non bám đọng trên đường.

Trước đó, ngày 17/10, lũ thượng nguồn đổ về kèm theo mưa lớn đã khiến một số tuyến đường ở TP Hội An (Quảng Nam) bị ngập sâu.

Xe cẩu dọn rác trên cầu An Hội

Lực lượng chức năng dọn dẹp rác thải, bùn đất

Sau khi nước lũ rút, lượng rác thải lớn như củi, thùng xốp, túi nilon… trôi từ thượng nguồn về ứ đọng thành đống trên cầu An Hội.

Đoạn đường Bạch Đằng bùn non phủ lớp dày gần 10cm, Công ty CP công trình công cộng Hội An huy động 40 công nhân dọn bùn non và các loại rác thải.

Sau khi dọn xong bùn rác, lực lượng chức năng sẽ phun thuốc khử trùng để đảm bảo vệ sinh môi trường.

Hình ảnh các công nhân dọn dẹp sau lũ:

Chính quyền thành phố huy động lực lượng khẩn trương vớt rác thải, khơi thông dòng chảy. Ảnh: Báo TP

TP huy động khoảng 100 công nhân tập trung vớt rác thải. Ảnh: Báo TP

Lực lượng chức năng và người dân dọn lớp bùn non trên đường phố Hội An

Lượng bùn non bao phủ con đường Bạch Đằng

Lượng rác thải lớn như củi, thùng xốp, túi nilon… trôi từ thượng nguồn về ứ đọng lại trên cầu An Hội.

Trên mặt sông Hoài bên cạnh phố cổ, cùng với dòng nước đục ngầu là hàng tấn rác ùn ứ. Ảnh: Báo TP

Công Sáng