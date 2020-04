Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho chiến sĩ Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) từ đại uý lên thiếu tá.

Đại tá Phan Minh Mẫn - Trưởng Công an quận Sơn Trà cho biết, trước hành động dũng cảm, không quản ngại hy sinh, bảo vệ kỷ cương phép nước, vì bình yên cuộc sống của nhân dân của hai chiến sĩ công an, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thăng cấp bậc hàm vượt cấp cho chiến sĩ Đặng Thanh Tuấn từ đại uý lên thiếu tá.

Giám đốc CATP Đà Nẵng Vũ Xuân Viên ký quyết định thăng cấp bậc hàm cho chiến sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) từ trung sỹ lên thượng sỹ.

Như đã đưa tin, khoảng 20h40 tối 2/4, Trung tâm thông tin chỉ huy TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân về việc có nhóm đối tượng tổ chức đua xe và cướp giật tài sản người đi đường.

Ngay lập tức, trung tâm chỉ huy chỉ đạo Công an quận Sơn Trà triển khai lực lượng truy đuổi nhóm đối tượng.

Quá trình làm nhiệm vụ, khi đến khu vực cầu Mân Quang (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), 2 chiến sĩ CSGT - Trật tự là đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979) và trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997) hy sinh tại chỗ sau khi xảy ra va chạm giao thông.

Lãnh đạo Công an quận Sơn Trà hỏi thăm, động viên mẹ đại úy Đặng Thanh Tuấn. Ảnh: Hồ Giáp

Con trai của đại úy Tuấn đang học lớp 3. Ảnh: Hồ Giáp

Hiện 9 thanh thiếu niên liên quan đến vụ việc đã bị tạm giữ để điều tra.

Nguyễn Hiền