Thanh niên ở miền Tây tung nhiều tin nhảm, sai sự thật về dịch Covid-19, vừa bị cơ quan công an phạt hành chính 12,5 triệu đồng.

Công an huyện Càng Long (Trà Vinh) vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với Đặng Ngọc Thanh (27 tuổi, ngụ xã An Trường) về hành vi "Cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân".

Theo cơ quan Công an, từ ngày 27/1 - 14/2, Thanh sử dụng tài khoản Facebook “Đặng Thanh” đăng tải nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương.

Các nội dung sai sự thật mà Thanh đăng gồm: “Người đàn ông quốc tịch Singapore khỏe mạnh về ấp 5A, xã An Trường, bất ngờ đột tử, có nhiều biểu hiện nghi vấn giống corona virus” hay “Virus Corona không đáng sợ".

Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm Corona virus nhưng bệnh nhân vẫn ngoan cố không chịu thở mới dẫn ra nghĩa trang thôi”; “Ai lây corona cho tui đi, tui chạy thẳng vô đồn công an liền khỏi cần giấy mời”…

Qua làm việc Thanh đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình và viết bản cam kết không tái phạm.

