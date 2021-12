Những tiếng pô độ rít gió, nổ như sấm trở thành nỗi ám ảnh với người dân sống dọc đường Võ Chí Công (Hà Nội). Nhưng với những thanh thiếu niên tham gia nẹt pô, hành vi vi phạm này chỉ để “thị uy”.

Tối 18/12, các đơn vị nghiệp vụ Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý 69 phương tiện có biểu hiện rồ ga, nẹt pô trên tuyến đường Võ Chí Công (đoạn qua địa bàn phường Xuân La và phường Nhật Tân, quận Tây Hồ).

Sau khi bắt giữ các đối tượng, cảnh sát bàn giao 37 phương tiện về Công phường Nhật Tân và 32 phương tiện về Công an phường Xuân La để tiếp tục xác minh, làm rõ hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Những chiếc xe phân khối lớn độ pô, tiếng nổ to như sấm là nỗi khiếp sợ của người dân

Trong số này, có không ít thanh thiếu niên chỉ vì ham vui, đua đòi theo bạn bè sẵn sàng bỏ ra hàng triệu đồng để độ pô. Thậm chí, xe máy vẫn trong thời gian mua trả góp nhưng sẵn sàng bỏ ra hơn 1 triệu đồng để lên đời pô xe.

Nguyễn Tiến K (SN 2000, hộ khẩu thường trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) mới tích cóp được ít tiền mua xe máy theo hình thức trả góp hàng tháng.

K cho biết, độ pô là vì thích tiếng nổ to, cũng phần nhiều vì bạn bè chơi với K đều đi độ pô.

Cảnh sát hóa trang, mật phục chặn đứng xe phân khối lớn độ pô

Những chiếc pô đã được độ không còn bộ phận giảm thanh

Nhiều thanh thiếu niên dùng băng dính che biển kiểm soát

Còn người vi phạm khác, điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 98D1 - 476.31 thú nhận, việc độ pô xe là do chơi theo phong trào.

Thậm chí, Hoàng Minh T (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại Đông Anh, Hà Nội) cho biết, do thường xuyên điều khiển xe với tốc độ cao nên lắp pô nổ to cho mọi người đi đường chú ý tránh xa.

Không còn là thú chơi đơn lẻ, nhiều người vi phạm cho biết thông qua mạng xã hội có các nhóm chế, độ xe. Các thành viên thường xuyên vào đó khoe xe độ, thi pô nổ to rồi hẹn nhau tụ tập lại vườn hoa Lạc Long Quân (Nhật Tân, Tây Hồ) vào cuối tuần để cùng ngắm, bình phẩm, “đọ” pô.

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội cho biết, phần lớn các đối tượng điều khiển xe chế, độ pô ở lứa tuổi thanh thiếu niên, các đối tượng này muốn thể hiện bản thân mình với người khác thông qua phương tiện.

Cũng theo Thiếu tá Hải, trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội và Ban Chỉ đạo các tổ công tác liên ngành 141 sẽ tiếp tục mở các đợt trấn áp các đối tượng gây rối trật tự an ninh, an toàn giao thông.

Qua quá trình xác minh ban đầu cho thấy, nhiều trường hợp thanh thiếu niên điều khiển xe không có giấy tờ, có xe đã bị xóa số khung, số máy hoặc số không trùng khớp với đăng ký, nghi là xe gian. Cũng có trường hợp đã thay đổi toàn bộ kết cấu xe như tháo yếm, vỏ xe, thay đổi đèn, chế, độ thay đổi kích thước vành xe…

Các đối tượng bị đưa về Công an phường Xuân La để tiếp tục làm rõ hành vi

Lực lượng chức năng giám định xe

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội và Công an quận Tây Hồ đang tiến hành giám định xe, tiếp tục phân loại, làm rõ vi phạm của những thanh thiếu niên này.

Đình Hiếu