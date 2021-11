Số ca F0 tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn tiếp tục tăng cao; An Giang là tỉnh tiếp theo nâng cấp độ dịch từ 2 lên 3.

Ngày 5/11, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Trần Quang Hiền, ký ban hành thông báo cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dịch Covid-19 tại An Giang đang ở cấp độ 3 (so với thông báo hôm 29/10, thì cấp độ này đã nâng lên một nấc).

Hiện, An Giang có huyện Chợ Mới, Tri Tôn và hai TP Long Xuyên, Châu Đốc ở cấp độ 3. Duy nhất huyện Châu Thành ở cấp độ 1; các huyện, thị xã còn lại ở cấp độ 2.

Đối với các đơn vị cấp xã, An Giang hiện có 23 xã ở cấp độ 4 và 22 xã cấp độ 3.

TP Long Xuyên (An Giang). Ảnh: Hòa Trang

Trong ngày 5/11, An Giang ghi nhận đến 491 ca F0. Các địa phương nhiều F0 như: huyện Tịnh Biên, Tri Tôn, Châu Phú, TP Long Xuyên…

Hôm nay, số lượng F0 tại các tỉnh, thành miền Tây vẫn tăng nhiều.

Tại TP Cần Thơ, ghi nhận 353 ca F0, trong có 34 trường hợp được phát hiện qua sàng lọc tại cơ sở y tế; 19 ca qua sàng lọc tại cộng đồng.

Để chuẩn bị cho công tác triển khai điều trị F0, cách ly F1 tại nhà, Sở Y tế TP triển khai tập huấn trực tuyến hướng dẫn chuyên môn cho các Trung tâm Y tế quận, huyện, xã, phường, thị trấn.

Nhiều tỉnh ở miền Tây bắt đầu tiêm vắc xin cho trẻ em

Số ca F0 tại Đồng Tháp, Vĩnh Long những ngày qua cũng tăng mạnh.

Ngày 5/11, Đồng Tháp ghi nhận 166 F0; trong đó có 47 ca cộng đồng.

Trong 24h qua, Vĩnh Long ghi nhận 91 trường hợp dương tính nCoV. Đặc biệt tỉnh, ghi nhận 12 trường hợp dương tính qua xét nghiệm sàng lọc tại Công ty Tỷ Xuân (huyện Long Hồ) - đây là ổ dịch trước đây tại tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, tỉnh phát hiện 45 trường hợp qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng tại TP Vĩnh Long, huyện Vũng Liêm, Tam Bình…

Ngày mai (6/11), TP Vĩnh Long tổ chức xét nghiệm diện rộng với mục tiêu “xét nghiệm thần tốc nhằm sớm kiểm soát dịch bệnh”.

Hiện, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống ở thành phố này đã tạm dừng phục vụ tại chỗ đến hết ngày 11/11, nhằm để đảm bảo công tác điều tra, truy vết và xét nghiệm sàng lọc, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Còn tại tỉnh Sóc Trăng, hôm nay có thêm 283 ca dương tính, trong đó có 104 trường hợp phát hiện qua sàng lọc tại cộng đồng.

Hiện các tỉnh Cà Mau, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Hậu Giang đã tiêm vắc xin cho trẻ em.

Tại TP Cần Thơ, UBND TP vừa ban hành kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi. Theo kế hoạch có 112.746 trẻ sẽ được tiêm vắc xin Pfizer.

UBND TP cho biết, đối với trẻ đi học sẽ được tiêm tại trường hoặc điểm tiêm được cơ sở giáo dục lựa chọn. Trẻ không đi học được tiêm tại điểm tiêm cố định hoặc lưu động trên địa bàn quận, huyện.

Riêng trẻ có bệnh nền; đang điều trị nội trú… các trung tâm y tế quận, huyện sẽ lập danh sách để tiêm tại Bệnh viện Nhi đồng hoặc bệnh viện có chuyên khoa Nhi.

An Giang, dự kiến có khoảng 200.000 trẻ từ 12-17 tuổi sẽ được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Thiện Chí