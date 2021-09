Phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội cách ly y tế 3 tòa nhà chung cư, phong tỏa tạm thời 2 tòa nhà với 1.568 nhân khẩu.

Ngày 16/9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, điểm lây nhiễm mới tại 3 tòa chung cư A1, A4, A5, khu đô thị Đền Lừ II, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã có 17 ca Covid-19, chưa xác định được nguồn lây.

8 chốt trực theo mô hình 3 lớp ở khu đô thị Đền Lừ II do phường Hoàng Văn Thụ (Hoàng Mai, Hà Nội) thiết lập

Mọi nhu yếu phẩm, đồ dùng được gửi từ bên ngoài vào đều có lực lượng chức năng tiếp nhận

Theo CDC Hà Nội, ca khởi phát là người phụ nữ 62 tuổi sống tại tòa A5. Tối 8/9, bà mệt mỏi, ngày 11/9 test nhanh có kết quả dương tính. Bà được lấy lại mẫu xét nghiệm, có kết quả RT-PCR khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

UBND phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai đã phong tỏa chung cư A5 từ tối 11/9, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc khu vực nguy cơ, phát hiện thêm 16 ca dương tính khác tại 3 tòa chung cư. Cụ thể, tòa A5 (4 ca), A1 (8 ca) và tòa A4 (5 ca), tạm thời phong tỏa 2 tòa A2, A3 do chung lối đi...

Lớp ngoài cùng do Công an quận Hoàng Mai phụ trách với 5 chốt

Lực lượng dân quân tự vệ đảm nhiệm vòng trong cùng sẽ chuyển đồ, nhu yếu phẩm tận tay người dân

Đồng thời UBND phường đã thiết lập 8 chốt trực, theo mô hình 3 lớp, trực 24/24/7. Lớp phong tỏa trong khu vực cách ly do lực lượng dân quân tự vệ đảm nhiệm, gồm 16 dân quân và 1 chỉ huy. Lớp 2 do lực lượng công an phường đảm nhiệm. Lớp ngoài cùng do Công an quận Hoàng Mai phụ trách với 5 chốt.

UBND phường cũng đã phát thông báo các đường dây nóng của trạm y tế, Công an phường, UBND phường và lực lượng hỗ trợ tới các gia đình tại 5 tòa nhà.

Theo CDC Hà Nội, số ca mắc mới từ 18h ngày 15/9 đến 6h ngày 16/9 trên địa bàn TP là 1 bệnh nhân tại khu cách ly. Bệnh nhân ở quận Hoàng Mai và thuộc chùm F1 của sàng lọc ho sốt.

Tính từ ngày 29/4 đến nay, trên địa bàn TP ghi nhận tổng số 3857 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1596 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2261 ca.

Đình Hiếu

