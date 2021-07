Thấy bà cụ mặc áo mưa đẩy xe đi nhặt ve chai để kiếm tiền mua gạo nuôi cháu, Thiếu tá CSGT và cán bộ tại chốt kiểm dịch góp tiền tặng.

Ngày 23/7, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang có thư khen Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông trật tự cơ động, Công an huyện Hòn Đất, vì việc làm trách nhiệm, nhân văn, thiết thực giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch.

Cụ bà 76 tuổi đẩy xe đi củi, ve chai gặp Thiếu tá Thạch tại chốt kiểm dịch. Ảnh: Công an Kiên Giang

Theo Cổng TTĐT Công an Kiên Giang, khoảng 13h ngày 21/7, Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch cùng các thành viên đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch Covid-19, đóng trên Tỉnh lộ 970 (đoạn qua xã Bình Sơn, huyện Hòn Đất) thì thấy bà Lâm Thị Hồng (76 tuổi, quê huyện Tri Tôn, An Giang) đẩy xe thùng 2 bánh đi nhặt ve chai.

“Hôm đấy, khi cơn mưa lớn vừa dứt, một bà lão mặc chiếc áo mưa, đẩy chiếc xe hướng từ Tri Tôn (tỉnh An Giang) đi đến. Tại chốt, qua thăm hỏi, bà cụ nói ở xã Lương An Trà, gia cảnh vô cùng khó khăn. Hàng ngày, bà cụ đi nhặt củi, ve chai kiếm tiền mua gạo và thuốc thang cho đứa con bị liệt”, Thiếu tá Thạch kể.

Bà cụ nói thêm, dù biết dịch bệnh nhưng trong nhà còn chưa đầy 5kg gạo, thương con và lo cho bữa ăn nên phải dầm mưa đi nhặt củi, lượm ve chai.

Thiếu tá Thạch cùng các thành viên tại chốt đã giải thích cho bà cụ về việc áp dụng các quy định về phòng, chống dịch, thực hiện giãn cách xã hội. Thiếu tá Thạch vận động bà quay về và bà đã đồng tình nhưng đôi mắt rất buồn, vẻ mặt đầy lo lắng.

“Lúc này, tôi và các cán bộ tại chốt đều thấy chạnh lòng, thương bà cụ tuổi cao lại phải vất vả mưu sinh. Không ai nói với ai, mỗi người tại chốt đều tự nguyện đóng góp hỗ trợ bà cụ. Do đi làm nhiệm vụ nên không ai mang theo nhiều tiền, của ít lòng nhiều, chúng tôi góp lại, tặng bà cụ 750 nghìn đồng. Bà cụ xúc động lắm và cảm ơn anh em tại chốt.

Nhìn quanh chốt trực, chẳng có gì ngoài thùng mì tôm, tôi lấy để lên xe cho bà cụ và dặn bà về nhà mua thêm ít gạo, mắm, hạn chế ra ngoài vào thời điểm dịch bệnh”, Thiếu tá Thạch chia sẻ.

Thiếu tá Thạch cùng các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm dịch góp tiền, cùng với thùng mì để tặng bà cụ. Ảnh: Công an Kiên Giang

Sau khi nắm được thông tin, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công tỉnh Kiên Giang đã có thư khen, biểu dương việc làm thiết thực, ý nghĩa của các cán bộ tại Chốt kiểm soát liên ngành phòng, chống dịch và Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch.

Đại tá Đỗ Triệu Phong viết: “Phần quà tuy nhỏ, nhưng vô cùng ý nghĩa của Thiếu tá Nguyễn Văn Thạch và các đồng chí trực chốt đã thể hiện sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn của bà cụ, giúp bà cụ yên tâm chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Việc làm này đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với bà cụ và được nhân dân địa phương, dư luận xã hội đồng tình, khen ngợi”.

Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang đề nghị Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những hành động, nghĩa cử cao đẹp của mọi người trong tham gia phòng, chống dịch và nhất là cán bộ chiến sĩ Công an các cấp trong tỉnh.

Đại tá Đỗ Triệu Phong mong muốn cán bộ chiến sĩ Công an toàn tỉnh tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm, tác phong, thái độ phục vụ nghiêm túc, ân cần, ứng xử văn hóa, nhân văn khi giao tiếp, thực hiện nhiệm vụ.

Nhất là nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn, vất vả, thiếu thốn trong tham gia công tác phòng, chống dịch, góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

