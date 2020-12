Bộ Công an trả lời hàng loạt vụ việc dư luận quan tâm gần đây như việc phong tỏa các lô đất của con gái Dr Thanh; vụ truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa, vụ Nhật Cường...

Ngày 7/12 tại TP.HCM, Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác Công an năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2021 và định hướng tuyên truyền về công tác công an trong thời gian tới.

Trung tướng Trần Quốc Tỏ chủ trì họp báo

Tham gia cuộc họp có lãnh đạo các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và Giám đốc Công an TP.HCM.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an thông báo với báo chí, ngày 6 - 7/12 vừa qua, Hội nghị Công an toàn quốc diễn ra ở TP.HCM với 316 đại biểu tham dự đã thành công tốt đẹp.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng báo cáo sơ bộ về những tình hình mà Bộ Công an đạt được trong năm 2020 và những công tác nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021.

Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ Công an

Báo chí đặt vấn đề với lãnh đạo Bộ Công an. PV đặt câu hỏi về một số cán bộ Công an ở TP.HCM gần đây phạm pháp, bị khởi tố, tiến trình điều tra các vụ này như thế nào?

Thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM đại diện trả lời về một vụ việc cụ thể xảy ra ở Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, nhận tiền để giải cứu nghi phạm liên quan ma tuý.

Ông Nam cho hay, đã tạm đình chỉ công tác 25 cán bộ chiến sĩ và khởi tố 8 người.

Về trách nhiệm người đứng đầu, Thiếu tướng Nam cho hay, vụ án mới khởi tố, còn nhiều vấn đề cần làm rõ, sẽ thông tin đến báo chí khi có kết quả rõ ràng.

PV cũng đặt câu hỏi về việc Bộ Công an phong tỏa hàng loạt lô đất của bà Trần Uyên Phương (là con gái của ông Trần Quý Thanh), tiến trình điều tra như thế nào? Đại tá Chữ Văn Dũng, Phó Chánh văn phòng cơ quan CSĐT Bộ Công an cho biết, hiện đang điều tra, xác minh đơn tố cáo theo quy định.

Đồng thời, các PV cũng đề cập đến vụ truy nã đỏ bà Hồ Thị Kim Thoa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công thương, vụ Nhật Cường...

Đại tá Vũ Như Hà, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Bộ Công an cho biết, các vụ án đang trong giai đoạn điều tra.

Đại tá Chữ Văn Dũng nói thêm về việc truy bắt bà Hồ Thị Kim Thoa, sau khi phát lệnh truy nã đỏ đối với bà Thoa, Bộ Công an đã làm việc với gia đình để vận động bà về nước đầu thú.

Bộ Công an cũng đang làm việc với các cơ quan liên quan, cơ quan lãnh sự để truy bắt, dẫn độ bà Thoa về nước xử lý theo quy định pháp luật.

