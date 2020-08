Nhiều nơi trên cả nước từ ngày mai sẽ có mưa to đến rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Hiện nay (19/8), rãnh áp thấp qua Bắc Bộ nối với cơn bão số 4.

Dự báo, ở Bắc Bộ đêm nay có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày mai đến ngày 22/8 do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 4, ở khu vực Đông Bắc có mưa to (phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).

Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100-200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); các khu vực khác ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40-80mm/đợt).

Nguy cơ ngập úng cục bộ nhiều nơi ở miền Bắc

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối). Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Do mưa lớn, mực nước trên các sông suối khu vực thượng lưu lưu vực sông Hồng - Thái Bình sẽ lên lại, các sông ở Thanh Hoá và Tây Nguyên sẽ xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-6m. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Thao có khả năng lên mức trên BĐ3; sông Lô, thượng lưu sông Chảy và các sông suối nhỏ lên mức báo động (BĐ) 2-BĐ3.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thanh Hoá và khu vực Tây Nguyên.

Nguy cơ ngập úng cục bộ tại các vùng trũng, thấp ven sông, các khu đô thị, các tỉnh và TP như: Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Hà Giang, Thái Nguyên, TP Vĩnh Yên, TP Móng Cái, TP Cẩm Phả, TP Hạ Long, Thanh Hoá, Kon Tum, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt…

Dự báo thời tiết các vùng đêm 19 và ngày 20/8:

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 23-26 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông; ngày có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to và giông; ngày có mưa vừa, có nơi mưa to và giông rải rác. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ; thấp nhất 24-26 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 31 độ; thấp nhất 20-23 độ.

Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và giông vài nơi. Trong cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ, có nơi trên 34 độ; thấp nhất 24-27 độ.

Bỏ lọt người đến ổ dịch quán Bò tươi, Trạm trưởng Y tế bị đình chỉ công tác Người phụ nữ bị sốt khi qua chốt kiểm dịch, từng đến ăn tại quán Bò tươi. Chính quyền TP Hải Dương đang cho đình chỉ công tác Trưởng trạm Y tế phường Tứ Minh để truy trách nhiệm.

Hương Quỳnh