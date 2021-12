Thời gian gần đây, không ít các đường dây đánh bạc trên mạng với quy mô hàng nghìn tỷ bị triệt phá. Cách thức hoạt động của những đường dây này tương đối giống nhau nhưng vẫn có hàng nghìn người sập bẫy.

CLIP VỀ ĐƯỜNG DÂY ĐÁNH BẠC 87.000 TỶ ĐỒNG Ở TP.HCM:

Thủ đoạn của đường dây đánh bạc 87.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc lớn nhất mà lực lượng Công an TP.HCM triệt phá hiện đang được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) thụ lý, mở rộng điều tra theo thẩm quyền.

Tổng lượng tiền giao dịch trong đường dây này lên đến 3,8 tỷ USD, tương đương 87.612 tỷ đồng. Con số này mới chỉ xác định từ con bạc tham gia, chưa tính đến tiền đối ứng của nhà cái.

Đến nay, lực lượng chức năng chỉ rõ, nhiều nạn nhân vì hám lợi đã bỏ tiền vào và có không ít người nhầm tưởng là đang đầu tư tài chính, tiền ảo trên mạng, một loại hình kinh doanh đầu tư đang nở rộ.

Thực chất đó là hoạt động cờ bạc trá hình và kiểu lừa đảo khi dẫn dụ lượng người chơi tham gia đông đảo rồi tự đánh sập hệ thống để chiếm đoạt tiền của khách hàng.

Bốn đối tượng có vai trò cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, có mức giao dịch lên đến 87.000 tỷ đồng

Cụ thể, các đối tượng cầm đầu trong đường dây đánh bạc và các đại lý của chúng tạo ra vỏ bọc doanh nhân thành đạt, đại gia đầu tư tài chính trên mạng. Những kẻ này bề ngoài có điểm chung là cuộc sống sang chảnh, ở biệt thự, sở hữu siêu xe… để lôi kéo người chơi.

Người tham gia phải lập tài khoản, nạp tiền vào ví tiền ảo trên sàn Remitano ở nước ngoài để mua các đồng tiền ảo phổ biến như Ethereum, USDT, Tron… Các đối tượng cầm đầu tạo ra nhiều trang web cờ bạc, tên miền và cách thức vận hành liên tục thay đổi để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Người chơi phải tạo tài khoản trên các trang web, liên kết với ví tiền ảo để sử dụng các đồng tiền ảo đặt cược cờ bạc và việc thanh toán đều bằng tiền ảo với nhau. Một thủ đoạn kèm theo để thu hút người chơi là các đối tượng tạo ra các gói bảo hiểm cho hoạt động cờ bạc như các casino thực tế.

Như vậy, đây là hoạt động đánh bạc và các đối tượng còn liên kết với sàn Evolution (một sàn đánh bạc quốc tế) để hưởng hoa hồng từ người chơi.

Nhiều ô tô đắt tiền và tài sản giá trị bị công an thu giữ khi triệt phá các đường dây đánh bạc quy mô lớn

Một điều tra viên cho hay: “Đây là cách thực lập ra các trang web kêu gọi mọi người đầu tư, chơi đánh bạc… Để tạo lòng tin và lôi kéo người chơi, các đối tượng bày ra trò mua bảo hiểm vốn, tiền đặt cược. Chủ yếu chúng đánh vào lòng tham của người chơi, vì cách chơi đơn giản, hứa hẹn siêu lợi nhuận và không có rủi ro".

Nhưng chung quy đánh bạc trên mạng và mục đích cuối cùng của các đối tượng cầm đầu là khi người tham gia đông đảo, lượng tiền lớn, chúng sẽ tự đánh sập hệ thống, chiếm đoạt tiền của người chơi.

Theo mô hình đa cấp

Trong vài năm trở lại đây, lực lượng của Bộ Công an và công an các tỉnh, thành đã khám phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng, với mức tiền giao dịch lên đến vài ngàn tỷ đồng.

Cách đây không lâu, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã triệt phá đường dây đánh bạc dưới dạng game bài do Phạm Minh Thành (SN 1989) cầm đầu. Bước đầu, công an thống kê, hai game bài do Thành và đồng bọn tạo ra có khoảng 6 triệu tài khoản và số tiền giao dịch lên đến 1.500 tỷ đồng.

Đánh bạc trực tuyến gần đây sử dụng các tiền ảo để thanh toán thắng, thua

Đầu tháng 11 vừa qua, Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua trang mạng Evolo.club do Hà Miên, tức Đỗ Ngọc Hà (SN 1984) cầm đầu. Chỉ tính từ khi hoạt động giữa tháng 4/2021 đến khi bị triệt phá, tức hơn 6 tháng, đường dây đánh bạc này đã có đến 200 tổng đại lý, 3.000 đại lý và số tiền giao dịch lên đến 1,1 tỷ Euro, tương đương 30.000 tỷ đồng.

Theo một cán bộ A05 - Bộ Công an, trước đây các đối tượng tổ chức đánh bạc qua mạng hay “lấy trang”, chủ yếu là cá cược bóng đá và các loại cá cược khác từ nước ngoài về để hoạt động. Nhưng vài năm gần đây, hoạt động cờ bạc qua mạng còn tự lập hệ thống, viết ứng dụng…

Hiện tại, việc giao dịch tiền ảo qua ví điện tử chưa được hệ thống pháp luật điều chỉnh một cách đầy đủ nên lực lượng chức năng khó phát hiện.

Và trong thời gian ngắn đã phát triển hàng ngàn đại lý, tổng đại lý và người chơi khắp các tỉnh, thành

Và trong giai đoạn một năm trở lại đây, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tình trạng đánh bạc qua mạng càng nở rộ. Các đường dây này phát triển như hình thức đa cấp, đại lý, người chơi ở khắp Việt Nam.

Về đánh bạc qua mạng, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà - Cục trưởng C02 cho biết, là loại hình siêu lợi nhuận nên các đối tượng hoạt động bất chấp pháp luật.

Cũng theo Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, việc điều tra đánh bạc qua mạng rất khó, vì phải dựa trên chứng cứ điện tử. Nếu xác định bị lộ, các đối tượng có vai trò tổ chức có thể nhanh chóng tự đánh sập hệ thống, xoá sạch dữ liệu, dấu vết. Do vậy, việc thực hiện các biện pháp tố tụng sẽ gặp nhiều khó khăn.

Chính vì hoạt động cờ bạc online nở rộ và có nhiều biến tướng như vậy nên Bộ Công an và công an các tỉnh, thành cũng dần chú trọng đến việc đào tạo chuyên sâu, phát triển lực lượng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Tại TP.HCM, đầu năm nay đã chính thức thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05). Việc triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quy mô 87.000 tỷ đồng như nói trên là chiến công xuất sắc của đơn vị này.

