Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay, gửi thư khen ngợi cán bộ, chiến sĩ quân đội; ghi nhận thành tích của toàn lực lượng CAND trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trong thư biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng viết nhắc lại tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội

Theo Thủ tướng, Bộ Quốc phòng là một trong những lực lượng tiền phong, trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có nhiều biện pháp, cách làm hết sức cụ thể, quyết liệt, hiệu quả.

Bữa cơm vội của các chiến sỹ đồn Biên phòng Phúc Sơn. Ảnh: Quốc Huy

"Là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu, các đồng chí không quản ngại, khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, đối mặt với nguy cơ bị lây nhiễm để hoàn thành sứ mệnh cao cả, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ.

Hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Quân đội với “những đêm ngủ ngoài trời, những bữa cơm ăn vội” trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đã tô thắm thêm truyền thống cao đẹp của người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng", Thủ tướng viết.

Thủ tướng đánh giá, những hành động và đóng góp nổi bật của toàn lực lượng quân đội được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng đại dịch Covid-19.

"Tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi những cán bộ, chiến sĩ Quân đội đang ngày đêm tham gia trực tiếp trên mặt trận tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng", Thủ tướng nhắn nhủ.

Nhắc đến tình hình dịch bệnh có thể còn kéo dài, Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung cao độ để phòng, chống lây nhiễm trong cộng đồng, Thủ tướng đề nghị các chiến sỹ quân đội tiếp tục phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, tiếp tục quyết tâm cao hơn nữa cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Có thể bị lây nhiễm bất cứ lúc nào để sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ

Trong thư ghi nhận, đánh giá cao kết quả, thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân (CAND) trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thủ tướng ghi nhận Bộ Công an là một trong những lực lượng đi đầu tham gia công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Lực lượng CAND đã có nhiều biện pháp, cách làm hết sức cụ thể để phòng, chống dịch bệnh; là lực lượng tuyến đầu, không quản ngại, khó khăn, gian khổ, chấp nhận hy sinh, có thể bị lây nhiễm dịch Covid-19 trong bất cứ lúc nào để sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, tổ quốc và nhân dân vì nhân dân phục vụ.

Đại tá Đinh Ngọc Khoa (trái) kiểm tra tại chốt ra vào xã Sơn Lôi, Vĩnh Phúc. Ảnh: Đoàn Bổng

Thiếu úy Nguyễn Anh Tuấn, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã hoãn đám cưới, sẵn sàng nhận nhiệm vụ phòng chống dịch Corona

Theo Thủ tướng, thành tích của lực lượng CAND đã được lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Hành động của toàn lực lượng công an nhân dân xứng đáng là điểm tựa tinh thần của quần chúng nhân dân, là chỗ dựa vững chắc của đồng bào, đồng chí cả nước trong công cuộc phòng, chống và quyết tâm đẩy lùi, chiến thắng dịch bệnh Covid-19.

"Tôi ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích của toàn lực lượng công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần làm tốt công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tôi đặc biệt biểu dương, khen ngợi những tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an ngày đêm tham gia trực tiếp, trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, nhằm hạn chế lây lan ra cộng đồng", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị lực lượng CAND tiếp tục đề cao cảnh giác, quyết tâm hơn nữa cùng với các lực lượng và nhân dân sớm đẩy lùi dịch bệnh trên đất nước ta, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Theo VGP