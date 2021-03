Thượng tá biên phòng ở An Giang đang trên đường lên Đà Lạt để tiếp tục việc học sau 2 ngày trở về đơn vị làm tường trình vụ hàng lậu chất đầy nhà mình.

Ngày 15/3, thượng tá Hoàng Văn Nam - Phó Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang - đã có cuộc trả lời phỏng vấn nhanh với phóng viên Báo Người Lao Động trước thông tin 2 căn nhà do vợ chồng ông đứng tên chứa đầy hàng lậu, gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Nhiều hàng hóa không hóa đơn, chứng từ chất đầy trong 2 căn nhà do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên

Ông Nam cho biết bản thân vừa về đến nhà riêng tại khu vực khóm Vĩnh Tân, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang sau khi được trường chính trị ở Đà Lạt cho nghỉ phép 2 ngày. Ngay sau khi về đến nhà, ông Nam đã làm tường trình gửi cấp trên là Trưởng Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm.

"Hôm qua, tôi đã về đến nhà và làm tường trình gửi cho đơn vị là Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm một cách đầy đủ. Tôi không hề hay biết chuyện gì hết" - ông Nam khẳng định.

Cũng theo thượng tá biên phòng này, ông được cơ quan cử đi học lớp cao cấp chính trị tại Đà Lạt từ tháng 11-2020 đến nay. Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, ông Nam về nhà để sum họp gia đình rồi tiếp tục đi học.

"Tôi đi học từ tháng 11-2020 cho đến Tết Nguyên đán mới về rồi đến mùng 4, mùng 5 Tết lại đi tiếp nên không hề hay biết chuyện gì hết. Bà chị vợ gửi đồ ở số nhà 142 thì lại có người đến thuê đã 4 năm nay rồi. Còn nhà của tôi đang ở thì tôi nghe nói bà ấy gửi tổng cộng hơn 400 kg hàng hóa. Tôi vừa trách vợ tôi trong sáng nay, rồi đi Đà Lạt học tiếp vì trường chỉ cho nghỉ 2 ngày để về giải quyết công việc" - ông Nam trần tình.

Trước đó, vào ngày 28-2, tổ công tác phòng chống buôn lậu thuộc Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an phường Vĩnh Nguơn kiểm tra 3 căn nhà tại địa phương, qua đó phát hiện bên trong có hơn 1.140 sản phẩm, hơn 1,3 tấn hàng hóa xuất xứ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ nên lập biên bản tạm giữ để điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định 2 trong 3 căn nhà này là do vợ chồng thượng tá Nam đứng tên sở hữu nhưng có 1 căn đã cho người khác thuê để ở. Riêng căn nhà thứ 3 ở khu vực gần đó là do bà Trần Thị Dũng (SN 1970, chị vợ thượng tá Nam, làm chủ hộ).

(Theo nld.com.vn)