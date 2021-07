Đang trực ban, Thượng úy Lê Minh Soàn nhận được điện thoại cầu cứu của sản phụ đang sắp hạ sinh nhưng không có ai ở nhà, anh liền lái xe chuyên dụng đến đưa vào bệnh viện.

Chiều 19/7, lãnh đạo Công an phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên (An Giang) cho biết, trực ban của đơn vị vừa kịp thời xử lý thông tin và đưa sản phụ đến bệnh viện hạ sinh 2 bé gái an toàn.

Thượng úy Soàn dùng xe chuyên dụng công an chở chị Trang đi bệnh viện

Khoảng 5h30 cùng ngày, trong lúc trực ban đơn vị, Thượng úy Lê Minh Soàn, Cảnh sát khu vực Công an phường Mỹ Thạnh nhận được điện thoại của chị Nguyễn Thị Trang (29 tuổi, ngụ khóm Thới Hòa), báo tin đang mang song thai 24 tuần tuổi, hiện ở nhà một mình nhưng đau bụng dữ dội, có dấu hiệu sắp sinh.

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, sản phụ Trang hạ sinh hai em bé gái an toàn

Thượng úy Soàn lập tức chuyển thông tin đến cán bộ y tế của phường, rồi lái ô tô tải chuyên dụng của công an phường đến nhà chị Trang.

Sau đó, Thượng úy Soàn phối hợp cùng cán bộ y tế khẩn trương đưa sản phụ đến Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Thượng úy Soàn. Ảnh: Tiến Tầm

Nhờ được đưa đến bệnh viện kịp thời, chị Trang đã hạ sinh 2 bé gái an toàn.

Hoài Thanh