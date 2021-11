Thấy bé gái 7 tuổi rơi xuống hồ đã ngừng thở, người tím tái, Thượng úy công an Hà Minh Hải đã dốc ngược cháu bé lên chạy quanh sân, cháu bé dần hồi tỉnh lại.

XEM CLIP:

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 10h45’ ngày 1/11, trên địa bàn xã Nga Bạch, huyện Nga Sơn.

Theo thông tin ban đầu, sau khi tan trường, cháu N.T.N. (SN 2014), trú thôn Bạch Hải, xã Nga Bạch đã cùng bạn đến hồ nước trong khuôn viên của UBND xã chơi.

Trong lúc hái hoa, cháu N. không may bị trượt chân rơi xuống hồ.

Nghe tiếng kêu cứu, anh Đào Thanh Bình, Bí thư Đoàn thanh niên xã và một số cán bộ xã đang họp trong hội trường đã nhảy xuống hồ vớt được cháu N., tuy nhiên cơ thể cháu đã tím tái, ngừng thở.

Thượng úy công an dốc cháu bé chạy quanh sân

Mặc dù đã được sơ cứu tức thời nhưng cháu N. vẫn không có biểu hiện gì của việc hồi phục. Lúc này Thượng úy công an Hà Minh Hải, Phó trưởng Công an xã Nga Bạch đã cầm 2 chân dốc ngược cháu bé về sau lưng chạy xung quanh sân để nước thoát ra ngoài.

Sau 15 phút nỗ lực, cháu N. đã dần hồi phục và được đưa sang Trạm y tế xã cấp cứu. Khi cơ thể bắt đầu ấm dần, nhịp tim đập trở lại, cháu N. được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Nga Sơn để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Được biết, Thượng úy Hà Minh Hải trước đây là cán bộ đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Nga Sơn. Thực hiện Đề án "Bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã", tháng 6/2020, Thượng úy Hải được điều động về đảm nhiệm chức danh Phó trưởng Công an xã Nga Bạch.

Lê Dương