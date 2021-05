Video cảnh sát cơ động kỵ binh cưỡi ngựa bắn súng:

Mới đây, tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi miền núi xã Bình Sơn (TP Sông Công, Thái Nguyên), Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động đã tổ chức báo cáo kết huấn luyện nâng cao động vật nghiệp vụ.

Buổi huấn luyện có sự tham gia của hàng trăm cán bộ, chiến sỹ thuộc các đoàn cảnh sát kỵ binh, cảnh sát huấn luyện chó nghiệp vụ cùng hàng chục phương tiện...

Phạm Hải

Đoàn công tác của Bộ Công an do Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn vừa đến thăm, kiểm tra công tác tại Đoàn Cảnh sát cơ động Kỵ binh.