Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang cho biết, đang truy tìm 7 đối tượng và truy nã 1 đối tượng liên quan đến vụ vận chuyển 51kg vàng qua biên giới.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đang truy tìm các đối tượng liên quan vụ vận chuyển 51kg 9999 từ Campuchia về Việt Nam.

Các đối tượng bị truy tìm gồm: Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, 51 tuổi), Nguyễn Hoàng Út (Út Mạnh, 49 tuổi), Mai Thị Ngọc Phấn (41 tuổi), Nguyễn Hữu Phước (31 tuổi), Nguyễn Văn Lê (36 tuổi), Nguyễn Thị Thu Hà (43 tuổi), Phạm Tấn Lộc (31 tuổi), Lê Thị Bạch Vân (54 tuổi).

Công an An Giang cho biết, qua xác minh, các đối tượng trên không có mặt tại địa phương.

Các đối tượng Hạnh, Vân, Hà, Phấn tại cơ quan. Ảnh: Tiến Tầm

“Để phục vụ cho công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nguyễn Hoàng và ra thông báo truy tìm đối với 7 đối tượng trên”, Công an An Giang cho biết.

Công an đề nghị cơ quan, đơn vị, người dân phát hiện hoặc biết thông tin về các đối tượng trên thì thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang.

Các nghi phạm bị truy nã

Trưa 30/10, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang trực tiếp chỉ đạo một tổ công tác thuộc các Phòng nghiệp vụ phối hợp cùng Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Nam Bộ tuần tra trên tuyến biên giới phát hiện một nhóm đối tượng chạy xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi đến ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn (TP Châu Đốc) các đối tượng tấp xuồng máy vào bờ rồi khuân, vác các bao tải, bọc nilon màu đen lên bờ.

Lực lượng công an ập đến, các đối tượng liền chống trả quyết liệt rồi bỏ chạy.

Công an đã bắt đối tượng Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ tại huyện An Phú) cùng 2 bao tải và 1 bọc nilon màu đen. Qua kiểm tra, công an phát hiện bên trong các bao, bọc nilon trên có chứa nhiều khối kim loại màu vàng trọng lượng khoảng 51kg.

Theo kết quả giám định của Viện khoa học hình sự (Bộ Công an), 51kg kim loại màu vàng nói trên là vàng 9999 không lẫn tạp chất.

Bắt giam nhóm đối tượng vận chuyển 51kg vàng 9999 Sáng 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.

Thiện Chí