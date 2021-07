Liên quan đến vụ án mạng 2 mẹ con tử vong với vết cắt trên cổ ở huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xảy ra hôm (10/7), Ban Giám đốc CA tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra vụ việc.

Trao đổi với VietNamNet sáng nay (11/7), Đại tá Bùi Văn Thảo – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo cho Phòng Cảnh sát hình sự phối với Công an huyện Châu Đức khẩn trương vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân vụ việc.

Ông Thảo thông tin, công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng đã hoàn tất. Hiện các đơn vị nghiệp vụ vẫn tiếp tục điều tra, xác minh các dấu hiệu có liên quan, lấy lời khai của người làm chứng, người giúp việc.

Em H. tử vong trên giường với vết cắt ở cổ, bên cạnh là tập sách lớp 12

“Hiện tại, qua công tác khám nghiệm hiện trường, chưa xác định được dấu hiệu của người thứ ba có liên quan đến vụ việc, nên nhiều khả năng do mâu thuẫn nội bộ trong gia đình dẫn đến vụ án mạng này”. Đại tá Thảo thông tin nhận định ban đầu.

Như trước đó VietNamNet đưa tin, khoảng 8h30 sáng 10/7, con trai học lớp 2 của chị Lê Thị T. (49 tuổi, trú tại thôn Quảng Thành 1, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) ngủ dậy và đi ra sau bếp thì phát hiện mẹ mình (chị T.) tử vong, nằm úp mặt xuống nền gạch, trên vũng máu.

Lúc này, cháu bé hoảng hốt chạy vào phòng ngủ gọi anh trai là Hồ Việt H. (18 tuổi) thì phát hiện người anh cũng đã tử vong trên giường, có vết cắt ở cổ, bên cạnh còn có con dao dính máu và tập sách vở lớp 12.

Nhiều người dân hiếu kỳ đứng theo dõi bên ngoài hiện trường

Nhận được tin báo, Công an huyện Châu Đức phối hợp cùng Phòng CSHS Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân.

Được biết, chị T. là giáo viên trường Tiểu học Nghĩa Thành, còn em H. là học sinh trường THPT Nguyễn Du, vừa thi tốt nghiệp THPT xong. Thời điểm xảy ra vụ án, chồng của nạn nhân đã đi làm.

