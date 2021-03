Chiều nay (1/3), Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có báo cáo về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang (31 tuổi) làm Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KH&ĐT).

Tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 2/2021, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố nhiều quyết định bổ nhiệm cán bộ. Đáng chú ý trong đó, tỉnh bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN, làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Bà Trần Huyền Trang (31 tuổi), là con gái của Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Bà Trang từng du học Trung Quốc, sau đó về làm chuyên viên của Thành đoàn TP Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) từ đầu năm 2013, rồi được vào biên chế thông qua xét tuyển.

Năm 2014, bà Trang được bổ nhiệm giữ chức Phó bí thư Thành đoàn TP Vĩnh Yên, sau đó giữa năm 2016 chuyển sang làm chuyên viên Sở KH&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc.

Năm 2017, bà Trang được cử đi học ở Singapore. Năm 2018, bà Trang trở về nước và được bổ nhiệm giữ chức phó phòng tại Sở KH&ĐT, rồi Giám đốc Trung tâm nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ DN (Sở KH&ĐT).

Với quyết định bổ nhiệm mới đây, bà Trần Huyền Trang trở thành một trong những nữ Phó Giám đốc Sở trẻ nhất tỉnh Vĩnh Phúc, cũng như cả nước.

Bà Trang làm việc với đối tác nước ngoài

Tuy nhiên, sau khi UBND tỉnh Vĩnh Phúc công bố các quyết định về nhân sự trên, đã có thắc mắc về việc bổ nhiệm bà Trần Huyền Trang đã đúng quy trình? Việc thăng tiến nêu trên có “thần tốc”? Quá trình công tác tại Sở KH&ĐT Vĩnh Phúc đã đảm bảo các tiêu chí đối với cán bộ, công chức?

Bổ nhiệm xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo

Chiều ngày 1/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã có báo cáo về việc bổ nhiệm của bà Trần Huyền Trang làm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Báo cáo nêu, Sở KH&ĐT có khối lượng công việc rất nhiều. Cụ thể, năm 2020 có 18.969 văn bản đến và 4.786 văn bản đi; tham dự 70 cuộc họp do Tỉnh ủy tổ chức, 39 cuộc do HĐND tỉnh tổ chức, 405 cuộc do UBND tỉnh tổ chức và 425 cuộc do các sở ngành tổ chức.

Hiện nay, lãnh đạo Sở có Giám đốc và 2 Phó giám đốc. Để đảm bảo sự lãnh đạo của Sở KH&ĐT, nhiều lần Sở đã có văn bản xin chủ trương bổ sung thêm Phó giám đốc.

Ngày 31/12/2020, Sở KH&ĐT tiếp tục có tờ trình số 225 xin chủ trương bổ sung Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Căn cứ tình hình thực tiễn và đề xuất của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy đã họp, phân tích khách quan, thảo luận dân chủ và thống nhất cao đồng ý cho Sở KH&ĐT được bổ sung 1 Phó Giám đốc Sở từ nguồn cán bộ quy hoạch tại đơn vị.

Kết quả tại các hội nghị, bà Trần Huyền Trang đã được giới thiệu đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở KH&ĐT.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẳng định, việc bổ nhiệm bà Trang xuất phát từ nhu cầu bổ sung lãnh đạo của Sở KH&ĐT và thực tiễn thiếu hụt cán bộ lãnh đạo trẻ, nữ của tỉnh; xuất phát từ tiêu chuẩn, điều kiện cán bộ theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Bà Trang là cán bộ có tư duy tốt, được đào tạo cơ bản về chuyên môn và lý luận, có đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Qua thực tiễn công tác tại các cơ quan, bà Trang đều được đánh giá là cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn tốt, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

