Theo công bố cấp độ dịch tuần mới nhất, TP.HCM có 1 phường cấp độ 3 và không có địa phương nào cấp độ 4.

UBND TP.HCM vừa công bố cấp độ dịch theo hướng dẫn mới theo Nghị quyết 128 của Chính phủ và quyết định số 218 của Bộ Y tế.

Theo đó, tuần lễ từ ngày 14 đến ngày 20/2, có 290/312 địa phương đạt cấp độ 1 (tăng 15 địa phương so với tuần trước); 21/312 địa phương đạt cấp độ 2 (giảm 16 địa phương so với tuần trước); 1 phường cấp độ 3 và không có phường, xã nào cấp độ 4.

Về tình hình dịch, số ca mắc mới trong 24 giờ tính đến 11h ngày 21/2, TP.HCM có 797 ca, bao gồm: 633 người sàng lọc tại bệnh viện, 140 người phát hiện tại cộng đồng do các Trung tâm Y tế lấy mẫu (4 ca F0 được lấy mẫu sau khi chuyển vào cơ sở cách ly tập trung quận, huyện và bệnh viện dã chiến).

Tổng số ca nghi ngờ (qua xét nghiệm nhanh kháng nguyên): 524 ca; số ca có kết quả xét nghiệm giải trình tự gen là biến chủng Omicron trong 24 giờ qua là 0 ca. Lũy tích số ca nhiễm biến thể Omicron tại TP.HCM là 183 ca (172 ca nhập cảnh, 11 ca cộng đồng).

Tính đến nay, số ca cộng dồn (Bộ Y tế công bố) là 520.957 người. Số ca nhập bệnh viện tầng 2, tầng 3 trong ngày: 256 người. Số ca đang điều trị tại bệnh viện tầng 2, 3: 1.278 người, trong đó: tầng 3 là 207 ca, chiếm tỉ lệ 16,2% so với các ca đang nằm tại các bệnh viện tầng 2, tầng 3.

Trong ngày 21/2, TP.HCM chỉ có 2 ca tử vong do Covid-19

Số ca nặng có hỗ trợ hô hấp là 21 người, chiếm tỉ lệ 16,5% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỉ lệ 1,6% so với tổng số F0. Số ca đang thở máy xâm lấn: 50 người, chiếm tỉ lệ 3,9% so với tổng ca đang nằm viện, chiếm tỉ lệ 0,4% so với tổng số F0.

Số ca đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung: 202 người, không có ca đang cách ly tại khu cách ly, điều trị của khu chế xuất, khu công nghiệp. Số ca đang cách ly tại nhà: 11.323 người.

Về số ca tử vong, trong ngày có 2 ca; số ca tử vong cộng dồn: 20.418 người.

Công tác tiêm vắc xin: tính đến 11h ngày 21/2, toàn thành phố đã tiêm được 20.086.490 mũi, bao gồm, mũi 1: 8.111.643; mũi 2: 7.316,500; mũi bổ sung: 667.318 và mũi nhắc lại: 3.991.029.

Đối với trẻ từ 12-17 tuổi, mũi 1: 724.878 đạt 87,15%; mũi 2: 679.117 đạt 81,65% (tính trên dân số 12-17 tuổi là 831.740 người do quận, huyện báo cáo cập nhật ngày 4/1/2022).

37 xã, phường ở Hà Nội tăng cấp độ dịch So với tuần trước, 37 xã, phường ở Hà Nội đã chuyển từ cấp độ 1 (màu xanh) lên cấp độ 2 (màu vàng).

Hồ Văn