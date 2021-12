TP.HCM là thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 trong năm 2021, nhưng vẫn nỗ lực vừa chống dịch, vừa phát triển tất cả các lĩnh vực.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức tham dự và chủ trì buổi công bố 10 sự kiện nổi bật của thành phố năm 2021 diễn ra sáng nay (31/12).

Theo ông Dương Anh Đức, Chủ tịch hội đồng bình chọn, hội đồng đã nhận 127 sự kiện được đề xuất và lựa chọn ra 10 sự kiện tiêu biểu nhất.

10 sự kiện được lựa chọn nổi bật này là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của người dân TP, với tất cả các lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa đến quốc phòng, an ninh trật tự,...

Cụ thể 10 sự kiện nổi bật của TP.HCM như sau:

1. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tháng 5/2021, cùng với cả nước TP.HCM tổ chức thành công bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026, với tỉ lệ cử tri đi bầu cử đạt 99,6%. TP có 30 đại biểu trúng cử ĐBQH và 94 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND.

2. Thành phố Thủ Đức - Thành phố đầu tiên của Thành phố trực thuộc Trung ương - chính thức đi vào hoạt động.

Ngày 9/12/2020, Quốc hội ban hành Nghị quyết số 1111/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã và thành lập TP Thủ Đức thuộc TP.HCM, ghi dấu ấn về việc lần đầu tiên thành lập “thành phố trong Thành phố trực thuộc Trung ương” của đất nước.

Quyết định 1538/QĐ-TTg ngày 16/9/2021 của TTCP phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung của TP Thủ Đức thuộc TP.HCM đến năm 2040, sẽ tạo ra nhiều động lực và cơ hội phát triển TP.

3. TP.HCM trải qua đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 khốc liệt nhất kể từ khi đại dịch bùng phát.

TP trở thành tâm dịch của Việt Nam khi biến cố đại dịch Covid-19 trên toàn thế giới bùng phát lần thứ 4. TP triển khai đồng bộ các biện pháp ứng phó phòng, chống dịch với phương châm 5 tại chỗ, tập trung vào nhiều giải pháp.

TP.HCM những ngày thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Trương Thanh Tùng

TP đã huy động tất cả các lực lượng tham gia chống dịch, trong đó có hơn 80.000 cán bộ y tế. Đây là sự huy động lớn nhất chưa từng có đối với đội ngũ ngành y tế. Nhu cầu được hỗ trợ, cung cấp thông tin của người dân tăng đột biến. Tổng đài 1022 phải mở rộng thành 7 kênh để đáp ứng các nhu cầu khác nhau, tổng số lượng cuộc gọi trong thời gian 5 tháng dịch hơn 2,1 triệu cuộc gọi, cao điểm lên đến 120.000 cuộc gọi/ngày. Số cuộc gọi đến tổng đài 115 dã chiến giai đoạn cao điểm có ngày lên đến 6.000 cuộc.

Nhờ thực hiện đồng bộ và hiệu quả các giải pháp ứng phó phòng, chống dịch, đồng lòng thực hiện nghiêm nguyên tắc phòng, chống dịch từ Trung ương đến cơ sở, cao điểm là tăng cường thực hiện một số biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 của Thủ tướng (từ ngày 23/8/2021 đến 15/9/2021), tình hình dịch đã từng bước được kiểm soát và khống chế.

Kể từ 1/10/2021, số ca tử vong giảm từ 3 con số mỗi ngày xuống còn 2 con số. Số ca mắc mới, số ca nặng, thở máy cũng giảm so với thời điểm đợt dịch thứ 4 bùng phát.

4. Thành phố ứng phó với phát sinh chưa từng có trong phòng, chống dịch Covid-19.

Đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, TP phát sinh những biến cố chưa từng có trong lịch sử: tốc độ lây lan dịch bệnh quá nhanh, số ca tử vong tăng vọt, nhu cầu cần hỗ trợ của người dân về mọi mặt lớn nhất từ trước đến nay, TP chứng kiến số người dân rời TP và quay lại TP lớn nhất chưa từng có…

Với quyết tâm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”, HĐND TP đã ban hành 3 Nghị quyết về chăm lo, hỗ trợ đối với người dân, lực lượng tuyến đầu có khó khăn, ảnh hưởng bởi đại dịch.

Những người dân được nhận gói hỗ trợ an sinh ngày TP cao điểm chống dịch

TP là địa phương đầu tiên của cả nước đưa ra 3 gói hỗ trợ với số lượng và giá trị gói hỗ trợ lớn; nhanh chóng bao phủ vắc xin toàn dân, triển khai các trạm y tế lưu động và tổ y tế cộng đồng; tiến hành cách ly, theo dõi, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nơi lưu trú…

Ngoài ra, TP đã tổ chức Lễ phát động "Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19", phong trào “lấy sức dân chăm lo cho dân” và ra mắt Trung tâm an sinh TP...

5. Cả nước vì thành phố, cùng thành phố vượt qua đại dịch Covid-19.

Trong thời gian thực hiện kiểm soát triệt để, nghiêm ngặt, giãn cách xã hội, người dân đã ủng hộ, chấp hành và tham gia thực hiện từ đường phố đến khu dân cư.

Các lực lượng chủ lực (quân đội, công an, y tế) và lực lượng của TP được triển khai nhanh chóng, kịp thời và đồng bộ.

Bộ Công an, Quốc phòng cùng Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố đã hỗ trợ TP thành lập, đưa vào hoạt động bệnh viện dã chiến là một minh chứng sống động cho sự hiệp đồng tác chiến, không còn sự phân biệt giữa lực lượng vũ trang với dân sự, giữa Trung ương với địa phương, giữa chính quyền với doanh nghiệp trong cuộc chiến chống Covid-19, vì mục tiêu chiến thắng dịch Covid-19.

6. Chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” - Chương trình đối thoại đầu tiên của chính quyền cấp tỉnh với người dân trên nền tảng mạng xã hội.

TP cũng là địa phương duy nhất tổ chức kết nối giữa chính quyền với nhân dân qua chương trình “Dân hỏi - Thành phố trả lời” trên các nền tảng mạng xã hội, thể hiện sự mạnh dạn, tiên phong trong cách làm, mong muốn lắng nghe, đối thoại với người dân của chính quyền TP.

Chương trình được Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM phối hợp với Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để chính quyền TP lắng nghe, đối thoại, giải đáp những nhu cầu, bức xúc, nguyện vọng của người dân.

Qua 21 số phát sóng, chương trình đã thu hút được hơn 50 triệu lượt người tương tác, gần 220.000 bình luận. Hơn 1,6 triệu lượt đăng ký nhận hỗ trợ của người dân thông qua chương trình đã được Ban tổ chức gửi về các quận, huyện, TP Thủ Đức để xử lý.

7. Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 trang trọng, xúc động và thiêng liêng.

Lễ Tưởng niệm đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã mất trong đại dịch Covid-19 lúc 20h30’ ngày 19/11/2021. Đây là hoạt động đầy ý nghĩa thể hiện sự chia sẻ, động viên của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam và toàn thể người dân Việt Nam trước những mất mát, đau thương của các gia đình, người thân và lan tỏa tình nhân ái cộng đồng.

Lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch tại Hội trường Thống Nhất (quận 1, TP.HCM). Ảnh: Trương Thanh Tùng

Đồng thời buổi lễ cũng nhằm tiếp tục động viên tinh thần các lực lượng tuyến đầu và nâng cao ý thức trách nhiệm của nhân dân trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.

Buổi lễ đã diễn ra trong niềm xúc động mạnh mẽ, tạo được sự lan toả, đồng cảm lớn của toàn xã hội, là một hoạt động nhân văn, nghĩa tình của người Việt Nam.

8. TP.HCM quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư, có nhiều điểm sáng về kinh tế.

Với phương châm “Trong nguy nan luôn luôn có cơ hội”, song song công tác phòng, chống dịch, TP kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”, kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội đảm bảo hoàn thành tốt Chương trình công tác năm 2021.

Song song công tác phòng, chống dịch, TP kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép". Ảnh: Thanh Tùng

TP đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư để tháo gỡ các vướng mắc, xây dựng các chính sách kiến tạo phát triển là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền TP.

Trong điều kiện dịch bệnh, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 370.483 tỷ đồng, đạt 101,3% dự toán năm.

9. Thế trận Quốc phòng toàn dân - An ninh Nhân dân, lực lượng vũ trang tham gia phòng, chống dịch Covid-19, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Lực lượng vũ trang TP tập trung lực lượng cho công tác phòng chống dịch, nhưng vẫn đeo bám, kiên trì trấn áp tội phạm, bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Điều tra khám phá hơn 2.000 vụ (nổi bật là việc triệt phá đường dây đánh bạc gần 4 tỷ USD) bắt 2.081 đối tượng, tội phạm về trật tự xã hội giảm 187 vụ so với cùng kỳ năm 2020. Tai nạn giao thông đường bộ, cháy nổ cũng giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tổ chức nhiều đợt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, phát hiện và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật, triệt phá hàng chục vụ án ma túy lớn, xử lý nhiều vụ án vi phạm về quản lý kinh tế.

10. Thành phố tận dụng thời cơ, tăng tốc chuyển đổi số, đối ngoại sáng tạo để thích ứng linh hoạt.

Dịch Covid-19 đã thúc đẩy chuyển đổi số trên địa bàn. Trong thời gian chống dịch, các mô hình kinh doanh trực tuyến, hội nghị trực tuyến, dịch vụ internet, viễn thông… tăng đột biến.

Lần đầu tiên, hàng loạt giải pháp công nghệ đã được triển khai trên quy mô lớn trong thời gian ngắn nhất: Hệ thống khai báo y tế điện tử bằng mã QR; hệ thống quản lý tiêm chủng vắc xin; hệ thống Bản đồ số; hệ thống Hội nghị hội nghị truyền hình trực tuyến từ trung ương đến cấp phường, xã, thị trấn...

Đến quý IV/2021, hầu hết người dân đã thích ứng linh hoạt, bắt nhịp lại cuộc sống “bình thường mới”, các hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí… trên địa bàn cũng trở nên nhộn nhịp.

Khai thác thế mạnh công nghệ thông tin, TP nhanh chóng chuyển đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến hoặc kết hợp cả hai phương thức để duy trì và phát triển quan hệ với bạn bè, kịp thời tổ chức các hoạt động giao lưu, trao đổi tại chỗ, điện đàm, tọa đàm trực tuyến...

