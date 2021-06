Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, dự kiến sẽ mua từ 5-10 triệu liều vắc xin trong năm nay.

Trưa nay (21/6), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức đã chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin về chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 của TP.

Tham dự cuộc họp có đại diện Sở Y tế, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc và ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT&TT.

Theo ông Dương Anh Đức, TP có vinh dự cũng là trách nhiệm khi được Chính phủ giao triển khai một chiến dịch tiêm chủng phòng Covid-19 với quy mô rất lớn, trong số lượng một triệu liều mà Nhật Bản tặng Việt Nam và TP được phân bổ 836.000 liều.

Trong số liệu TP được phân bổ, có 30.000 liều giao cho Bộ Quốc phòng phía Nam, chủ động chích ngừa cho tuyến đầu; 20.000 liều chỉ định giao cho lực lượng công an, trong đó Công an TP được 18.000 liều và Công an Bộ đóng trên địa bàn TP được 2.000 liều.

“TP.HCM có nghĩa vụ tiêm hết số liều được phân bổ này cho tất cả các nhóm ưu tiên. TP đã bắt đầu khởi động chiến dịch tiêm vào ngày thứ 7 (ngày 19/6) và chiều nay sẽ triển khai đại trà. Hy vọng chiến dịch triển khai đúng như kế hoạch mong muốn là 5 ngày, thời gian còn lại dành để tiêm vét.”, ông Đức cho hay.

Cũng theo ông Đức, để chiến dịch tiêm chủng an toàn, chất lượng và tiêm hết, TP tổ chức họp báo thông tin về chiến dịch này để qua báo chí cung cấp cho người dân được biết.

2/3 dân số TP.HCM được tiêm vắc xin trong năm nay

Trả lời câu hỏi của VietNamNet về chiến dịch mua vắc xin của TP, sau khi được Chính phủ đồng ý cho TP tự chủ mua vắc xin tiêm cho người dân, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế cho biết: đợt tiêm lần này là đợt thứ 4 và tiêm với số lượng lớn nhất 836.000 liều trong 1 triệu liều mà Nhật Bản tặng Việt Nam.

Theo ông Nam, nếu tiêm xong đợt này thì mới có 6% dân số TP.HCM được tiêm.

Vị Phó giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, sau khi được Chính phủ đồng y tự chủ mua vắc xin, TP đã và đang tiếp cận các doanh nghiệp xản xuất để đàm phán mua vắc xin tiêm cho người dân; hiện việc đàm phán diễn ra rất thuận lợi. Ông cũng cho biết, khả năng đầu quý 3/2021 sẽ tiếp cận được nguồn vắc xin.

"TP đặt mục tiêu đến cuối năm 2021 sẽ tiêm cho 2/3 dân số TP và sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy nhanh việc mua vắc xin", lời ông Nam.

Bổ sung thông tin này, ông Dương Anh Đức cho biết, TP.HCM có 2 nguồn cung vắc xin là Chính phủ cấp và thành phố chủ động tiếp cận.

Theo kế hoạch dự kiến đến cuối năm, Việt Nam sẽ nhận hơn 100 triệu liều vắc xin, TP.HCM sẽ được nhận khoảng 10% trong số này. Ngoài ra, TP đã tiếp xúc trực tiếp với các nhà sản xuất, không phải qua trung gian.

"TP hướng đến là có khoảng 5-10 triệu liều trong năm nay", ông Đức cho hay.

