TP.HCM sẽ triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16 trong vòng 15 ngày, kể từ 0h ngày 9/7.

Ngày 8/7, UBND TP.HCM giao Công an TP tăng cường chỉ đạo đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong việc thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Tổ chức lại hoạt động của 12 chốt, trạm kiểm soát phòng, chống dịch ở cửa ngõ ra vào TP. Phối hợp truy vết các ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

TP.HCM tái lập 12 chốt kiểm soát dịch Covid-19 ở các cửa ngõ ra/vào TP từ 0h ngày 9/7

Trước đó, các chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên các tuyến đường bộ, đường thủy, cửa ngõ vào TP được thiết lập từ 0h, ngày 15/5 và tạm dừng từ ngày 1/6 cho đến nay.

Xử phạt người ra khỏi nhà không có lý do chính đáng

Nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng, UBND TP.HCM yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết.

Người dân chỉ được ra khỏi nhà để đi mua lương thực, thực phẩm, dược phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu hoặc trường hợp khẩn cấp như cấp cứu, khám chữa bệnh; thiên tai, hỏa hoạn, tang lễ.

Người đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao và tại các cơ sở do nhà nước quy định.

Đường phố TP.HCM đông đúc trước giờ giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Trường hợp ra khỏi nhà phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; không tập trung quá 2 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, bệnh viện và phải giữ khoảng cách tối thiểu 2m.

UBND phường, xã, thị trấn tổ chức các đội tuần tra, giám sát, hoạt động 24/24, không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch.

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu tăng cường xử phạt vi phạm hành chính đối với những trường hợp người dân ra khỏi nhà không thuộc các trường hợp quy định và không có lý do chính đáng.

Danh sách 12 chốt phòng chống dịch Covid-19 vào TP.HCM:

1. Cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (trạm thu phí Long Phước)

2. Đường dẫn cao tốc TP.HCM - Trung Lương (trạm thu phí đường dẫn cao tốc Tân Tạo - Chợ Đệm)

3. Đường Trần Văn Giàu (chân cầu Đôi, giáp tỉnh Long An)

4. Quốc lộ 1A (ngã tư Ba Làng, giáp tỉnh Long An)

5. Quốc lộ 22 (trên quốc lộ 22, giáp tỉnh Tây Ninh)

6. Tỉnh lộ 8 (chân cầu Phú Cường, giáp tỉnh Tây Ninh)

7. Quốc lộ 13 (chân cầu Vĩnh Bình, giáp tỉnh Bình Dương)

8. Quốc lộ 1A (chân cầu vượt Sóng Thần, giáp tỉnh Bình Dương)

9. Quốc lộ 1K (trên quốc lộ 1K, giáp tỉnh Bình Dương)

10. Quốc lộ 50 (trên quốc lộ 50, giáp tỉnh Long An)

11. Quốc lộ 1A (trước cổng Đại học An ninh, kiểm tra hướng từ Đại học An ninh ra quốc lộ 1A)

12. Chân cầu Đồng Nai.

Từ 9/7, phương tiện ra vào TP.HCM bằng giấy nhận diện Sở GTVT TP.HCM đã có phương án tổ chức giao thông cho các phương tiện lưu thông trong vùng Đông Nam Bộ thời gian TP.HCM giãn cách xã hội.

Tuấn Kiệt