TP.HCM không thống nhất được phương án di chuyển của người lao động với 4 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh và Long An vì có nhiều yêu cầu và ý kiến khác nhau.

Chiều 7/10, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê và Phó Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Phạm Đức Hải đã chủ trì họp báo thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM và 4 tỉnh giáp ranh chưa thể thống nhất việc lưu thông của người lao động

Tại buổi họp báo, ông Bùi Hoàng An, Phó Giám đốc sở GTVT cho biết, vừa qua, Sở đã gửi văn bản đến các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An…để thống nhất việc di chuyển của người lao động. Đến nay, Sở đã nhận được các phản hồi, tuy nhiên mỗi tỉnh lại có đề xuất, yêu cầu, ý kiến khác nhau về tiêm vắc xin, xét nghiệm… nên chưa thể thống nhất phương án di chuyển của TP.HCM với các tỉnh này.

“Do đó, Sở GTVT đang tổ chức xây dựng lại phương án di chuyển của người lao động với từng tỉnh”, ông An cho biết.

Ông An thông tin thêm, người lao động muốn trở lại TP.HCM làm việc từ các tỉnh, thành khác thì phải thực hiện theo Chỉ thị 18 của TP (phải đáp ứng tiêu chí là người khỏi bệnh Covid-19 hoặc đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin sau 14 ngày).

Về hồ sơ giải quyết cho người dân xin đi các tỉnh đón người thân, ông An thông tin, đến nay đã nhận được hơn 9.000 hồ sơ, xử lý được 1/3 trong số này. Cơ quan chức năng cố gắng hoàn thành trong 48h để giải quyết cho người dân.

Cũng tại buổi họp báo, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, đến nay, gói hỗ trợ đợt 3 đã chi cho hơn 2,4 triệu người khó khăn vì dịch Covid-19.

Có 3 quận chi hiệu quả nhất là Phú Nhuận, quận 5 và quận 1, đã chi trả cho người lao động trên 90%.

Theo ông Lâm, với tiến độ hiện nay thì cuối tuần này một số quận, huyện sẽ hoàn thành, số khác sẽ đạt mức chi trả hơn 50% theo danh sách được duyệt.

Về y tế, tính đến 18h ngày 6/10 có 403.997 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 403.501 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 496 trường hợp nhập cảnh.

20.905 bệnh nhân hiện đang điều trị, trong đó: có 1.735 trẻ em dưới 16 tuổi, 631 bệnh nhân nặng đang thở máy. Trong ngày 6/10: có 1.205 bệnh nhân nhập viện, 2.740 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1/1 đến nay là 225.304), 92 trường hợp tử vong trong ngày (tổng số tử vong cộng dồn từ 1/1/2021 đến nay là 15.525).

Về kết quả xét nghiệm thừ 18h ngày 5/10 đến 18h 6/10 đã lấy 60.627 mẫu, trong đó có 2.436 mẫu đơn và 113 mẫu gộp, số mẫu làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên là 57.775 mẫu.

Về tiêm chủng vắc xin: tổng số mũi đã triển khai tiêm đến ngày 6/10 với mũi 1 là 7.013.921, mũi 2 là 4.951.439.

Về an sinh, từ ngày 15/8 đến 7/10, tổng số túi an sinh đã chuyển quận, huyện, thành phố Thủ Đức là 2.042.160 túi (tăng 20.000 túi so với ngày 6/10).

Phó Giám đốc Công an TP.HCM: Bà con bức bách lắm mới về quê Công an TP cùng các sở, ban, ngành luôn tạo điều kiện tối đa để tổ chức cho bà con về quê. TP cũng mong bà con có điều kiện thì ở lại để cùng chung tay phục hồi kinh tế khi TP trở lại trạng thái bình thường mới.

Hồ Văn