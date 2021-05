Trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.HCM trưa 10/5, ông Nguyễn Thành Phong yêu cầu phải tái lập các chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thành phố. Lực lượng y tế, công an, quân đội sẽ duy trì hoạt động của các chốt này.

Ông Phong đánh giá, khu vực cửa ngõ là nơi người dân từ miền Tây, miền Đông vào TP.HCM, cần phải khai báo y tế tại các chốt trạm. Tình hình hiện tại, đòi hỏi thành phố phải đặt trong trạng thái cao nhất các biện pháp phòng chống dịch.

TP.HCM có gần 60 cảng biển, sân bay Tân Sơn Nhất, là cửa ngõ giao thương của khu vực và thế giới, do đó nguy cơ xâm nhập dịch rất lớn từ bên ngoài. Ngoài việc tái lập chốt kiểm soát dịch ở các đường cửa ngõ, các chốt và trạm kiểm soát cần được dựng tại nhà ga, bến cảng, siêu thị... Bên cạnh đó, nguy cơ xâm nhập từ người nhập cảnh trái phép đã được cảnh báo từ trước, phải tiếp tục duy trì các biện pháp kiểm soát đảm bảo an toàn phòng dịch.

Ông Phong cũng đặc biệt lưu ý ngành y tế và địa phương phải giám sát chặt chẽ sức khỏe người bệnh sau hoàn thành cách ly tập trung. Thực tế ghi nhận thời gian qua, nhiều trường hợp của thành phố sau khi cách ly tập trung với 3 lần xét nghiệm âm tính vẫn có khả năng mắc Covid-19.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhắc lại về ca tái dương mới nhất tạm trú tại hẻm 359 Lê Văn Sỹ, quận 3 với 450 người tiếp xúc F1, F2 đã được xác định đến sáng nay. Ông Phong cảnh báo, không được bằng lòng với kết quả xét nghiệm âm tính, mà phải cẩn trọng và giám sát chặt chẽ các ca hoàn thành cách ly tập trung, để phòng ngừa các nguy cơ lây nhiễm có thể xảy ra.

“Trước tình hình hiện tại, thành phố thật sự rất lo lắng!” - ông Nguyễn Thành Phong chia sẻ trong cuộc họp và yêu cầu kích hoạt toàn bộ phương án chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất.

Linh Khuê

