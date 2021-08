Trước đó, TP.HCM đã lập 24 đoàn đi đến từng quận, huyện (riêng TP Thủ Đức là 3 đoàn) trực tiếp vào khu vực phong tỏa trao những phần quà cho các hộ nghèo không bị F1, F0... Còn những hộ F0, F1 thì nhờ Tổ Covid-19 cộng đồng chuyển những phần quà này đến với họ. Thường trực Thành ủy TP.HCM cũng thống nhất sẽ có “túi an sinh xã hội” cấp phát cho hộ gia đình từ 2 đến 4 người hoặc phòng trọ 4 người sử dụng trong một tuần. Túi an sinh này gồm: 10 kg gạo, mì gói và thực phẩm, nước tương, nước mắm, dầu ăn, bột nêm, đường, thuốc men thông dụng, khẩu trang, típ C, đầu gió, thuốc hạ sốt… Đối tượng là các hộ nghèo, cận nghèo, những công nhân lao động không về quê đang ở các khu nhà trọ.