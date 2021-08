Ngày 28/8, tại các chốt kiểm soát dịch tại TP.HCM, ngoài giấy đi đường theo quy định, người dân còn được yêu cầu báo y tế mới có thể lưu thông.

Chiều 28/8, với quy định mới này, tại một số trục đường chính của TP đã xảy ra tình trạng ùn ứ nhẹ. Tuy nhiên các cán bộ tại chốt kiểm soát cũng linh động cho một số người, phương tiện đi tiếp vì những lý do như điện thoại hết pin, hoặc không có sóng 3G, 4G...

Tại chốt kiểm tra, kiểm soát trên đường Điện Biên Phủ, lực lượng quân sự, CSGT, công an kiểm soát chặt từng người dân về lý do ra đường..

Một số người dân dừng lại tại chốt, sử dụng điện thoại quét mã QR để khai báo y tế

...và trình cho lực lượng chức năng để được qua chốt

Tại chốt kiểm soát, không ít người dân gặp khó khăn triển khai quét mã QR khai báo y tế dẫn đến các phương tiện ùn ứ nhẹ

Ông Trần Huy Trường (55 tuổi) cùng vợ đi tiêm vắc xin ở Bệnh viện Lê Văn Thịnh, quận 2 về đến chốt thì được lực lượng trực chốt đưa ra tờ giấy khai báo y tế.

Sau khi khai qua app điện thoại các thông tin về địa chỉ thường trú, CMND, điểm đến, biểu hiện sức khoẻ…ông Trường được thông qua chốt. Ông Trường cho biết, vợ chồng ông đã lớn tuổi nên khai báo hơi khó khăn, mất tới 20 phút; tuy nhiên một số người khác không có điện thoại thông minh, không có kết nối mạng không biết xoay sở ra sao.

Chị Ngọc Bích (30 tuổi) nhân viên siêu thị loay hoay chưa qua chốt được vì điện thoại chị hết pin. Chị trao đổi với lực lượng kiểm chốt và được thông qua đi giao hàng.

Ghi nhận lượng xe ùn ứ tại các chốt đông hơn ngày thường kể từ khi triển khai lệnh giãn cách ngày 23/8. Có khoảng vài chục phương tiện tập trung để khai báo y tế. Mỗi người mất khoảng 10-15 phút để hoàn thành các bước khai báo.

Lực lượng chức năng làm khá chặt

Một chiến sỹ hướng dẫn người dân khai báo y tế

Người dân dừng xe loay hoay khai báo y tế khiến một số chốt ùn ứ nhẹ

Ghi nhận của VietNamNet tại một số trục đường nhỏ, các chốt kiểm soát cũng yêu cầu người dân khai báo y tế, kèm theo giấy đi đường do Công an TP.HCM cấp mới đây mới có thể lưu thông. Do chiều cuối tuần, lượng người ra đường cũng khá vắng nên không xảy ra tình trạng ùn ứ như một số chốt khác.

Theo khuyến cáo của các cán bộ trực chốt người dân khi ra đường nên khai báo y tế tại nhà để tránh ùn tắc giao thông tại địa chỉ: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn.

Thanh Tùng